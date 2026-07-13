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CASO BEGOÑA

Begoña Gómez entregó su pasaporte el domingo en los juzgados de Plaza de Castilla

La mujer del presidente del Gobierno ha cumplido con la orden judicial de entregar su pasaporte tras su viaje a Londres para la graduación de su hija

Begoña Gómez entregóa ayer su pasaporte.

Begoña Gómez entregóa ayer su pasaporte.

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EFE

Madrid

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, entregó su pasaporte en persona ayer domingo en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, tras viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que fue el domingo cuando Gómez cumplió con la orden del juzgado de entregar el documento una vez finalizado el viaje al extranjero, y lo hizo en persona en la zona de guardia habilitada para estos trámites.

El pasado día 8 la mujer del presidente acudió a esta misma sede judicial para recoger el pasaporte y poder viajar a Londres a la graduación de su hija, como le permitió unos días antes el juez Antonio Viejo, que sustituyó al magistrado Juan Carlos Peinado en sus vacaciones.

Begoña Gómez aprovechó ese trámite para cumplir además con la obligación que le impuso el juez Peinado de firmar cada 15 días ante el órgano judicial.

Este magistrado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y que compareciese en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

Poco después el letrado de Gómez, Antonio Camacho, solicitó al magistrado que la autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompaña al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebra en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija.

Peinado se fue unos días de vacaciones y dejó la respuesta en manos de un juez sustituto, quien decidió que Gómez no debía viajar a Ankara pero sí podía ir a Londres entre el 8 y el 10 de julio.

El auto en el que el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio a Gómez y le retiró el pasaporte, argumentado que podría fugarse con la posible colaboración de sus escoltas, provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenase al promotor de la acción disciplinaria del órgano valorar si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave.

El juez reiteró su idea de riesgo de fuga en un auto fechado el 30 de junio en el que afirmó que "no sería la primera ocasión" que un presidente del Gobierno de un país de la UE "se fuga" a un país del continente africano ante un caso de corrupción.

Precisamente este lunes la Audiencia Provincial de Madrid decidirá sobre un punto clave en la causa contra Begoña Gómez: la resolución del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio con jurado por cuatro presuntos delitos junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

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No se prevé en cambio que la decisión trascienda este lunes, ya que debe ser motivada y redactada antes de su publicación.

Fuente: El Periódico

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