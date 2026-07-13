España lidera el ranking de detenciones de yihadistas en Europa con 100 capturas en 2025

Cuarenta y cinco ataques terroristas en diez países; 486 sospechosos arrestados en 21 países; el yihadismo, presente en 24 de los atentados y en 347 de los arrestos. Son las variables clave del último informe de Europol sobre el terrorismo y sus tendencias en Europa.

Entre los datos del dosier que este lunes ha hecho público la agencia policial europea destaca España en el campo de las detenciones por delitos relacionados con el yihadismo. Son 100 capturas reportadas, más de un tercio por encima de las 64 del país que sigue en la lista, Francia, y más del doble de los terceros, Austria y Países Bajos. Prácticamente uno de cada tres yihadistas atrapados por las Fuerzas de Seguridad en Europa en 2025 cayó en España.

Este país vuelve al listado de territorios nacionales con arrestos de terroristas de extrema derecha, con tres el año pasado, tras un 2023 y un 2024 sin capturas. En esta fenomenología, España es el último país de un ranking liderado por Alemania y Países Bajos, con ocho terroristas capturados respectivamente.

España, además, reportó a Europol dos detenciones de terroristas de extrema izquierda o anarquistas, y otras dos clasificadas en la banda del terrorismo de origen étnico o nacionalista.

En el informe, España es también uno de los países con más condenas (36) y también más absoluciones (15) en el trabajo judicial derivado de la lucha antiterroristas.

De toda la marea de detenciones por delitos terroristas, en 2024 salieron de los tribunales de 16 estados miembros e Europol un total de 427 condenas y 59 absoluciones. Esta vez la cantidad es superior, con 505 fallos judiciales.

Oportunista, barato y fácil

Los autores del informe consideran que la amenaza terrorista "permanece alta" en Europa y que, en parte, contribuye a ello la conjunción en el panorama europeo de "corrientes ideológicas desestabilizadoras" con "fronteras ideológicas difusas".

En el informe de Europol, correspondiente a 2026 sobre datos de 2025, se advierte sobre cinco motores ideológicos que impulsan el terrorismo moderno en Europa, todos ellos viejos conocidos en el continente: el yihadismo, el etno-nacionalismo, el anarquismo y los extremismos de derecha y de izquierda.

El análisis registra de nuevo la acción de terroristas solitarios o pequeñas células autocreadas, con "métodos simples de ataque". Sigue la era del terrorismo low-cost, con franquicias individuales que podrían buscar oportunidades para atacar a objetivos de fácil adquisición.

El dosier actualiza la foto de situación, pero con pocas variaciones. Hasta ahora, el cuadro de referencia, proveniente de cifras de 2024, de ataques y detenciones por implicación en delitos terroristas era de 58 atentados (24 de ellos en grado de tentativa) y 449 detenidos, de los que 289 lo fueron por su relación con el yihadismo.

Narrativas violentas

En esta nueva entrega la cifra ha evolucionado ligeramente, afianzando la afirmación que hacen los autores del informe sobre la permanencia de la amenaza. Pero se ha agravado uno de los factores que flanquean al fenómeno: el efecto de lo que los especialistas llaman "entorno online".

La conjunción de redes sociales y rincones radicales de internet ocasiona una "acelerada exposición a contenidos terroristas y violentos, y un facilitado proceso de radicalización", si bien también permite una acción policial más coordinada.

En este campo, Europol pone como ejemplo la detención en España, el 16 de noviembre de 2025, de una mujer de 31 años que no solo hacía proselitismo yihadista en redes sobre la base de contenidos publicados: también hacía su propia producción y mantenía numerosos contactos con convictos.

La amenaza concreta que en las redes se expresa -y los cuerpos policiales vigilan- contra comunidades específicas, como los judíos o los musulmanes, proviene, según el informe, de "un complejo y movedizo contexto geopolítico".

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Muestra de ello es un fenómeno intensificado en 2025: la instrumentalización del conflicto en Gaza para "alimentar narrativas antisemitas". Gaza y la matanza perpetrada por el Estado de Israel "es un tema recurrente en la propaganda de Al Qaeda", señala el informe, y esa organización terrorista utiliza el asunto de Gaza para "incrementar su influencia en la escena yihadista".