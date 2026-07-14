Sentencia a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en directo: última hora y reacciones políticas

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. De este modo, el líder socialista está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán a la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, pasando por la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y por el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Apoyo cerrado desde el PSOE La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, mostró su apoyo a los condenados: "David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes y cuentan con todo el apoyo del Partido Socialista. Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella", aseguró al tiempo que subrayó que el fallo "no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia".

Iván Gil El Gobierno confía en que se revocará la sentencia contra David Sánchez: “La Fiscalía ha ido desmontando todas las acusaciones” La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido en la confianza del hermano del jefe del Ejecutivo y confiado en que sea revocada por instancias superiores. Tras recordar el origen en la "denuncia de una organización ultraderechista", Saiz ha apuntado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que "nunca ha habido acusación particular" y que "la Fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones", pidiendo su absolución. De ahí que se haya mostrado confiada en que instancias superiores "constatarán la inocencia" de los condenados.

La sentencia inhabilita a todos los cargos públicos y trabajadores de la Diputación implicados en la contratación del hermano del presidente del Gobierno Nueve son los cargos públicos y funcionarios de la Diputación de Badajoz que se han sentado en el banquillo: Ricardo Cabezas, Emilia Parejo, Francisco Martos, Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cintas Calderon, Félix González Márquez, Manuel Candalija y Luis Carrero.

Juan José Fernández Leire Díez cobró del PSOE 43.225 euros en su cuenta personal a través de sociedades interpuestas, según la UCO La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha cifrado en 43.225 euros lo que Leire Díez habría cobrado del PSOE por diversos medios indirectos, supuestamente como muñidora al servicio del partido, según el último informe elevado por los investigadores al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, que investiga la trama de corrupción urdida en torno al partido socialista.

Feijóo: "Que nadie esté por encima de la ley debería reconfortar a todos los españoles" El presidente del Partido Popular tiró de una frase que suele decir Pedro Sánchez cuando se refiere al caso de su hermano así como al de su mujer, Begoña Gómez, para valorar la sentencia condenatoria a David Sánchez. “La verdad acabará imponiéndose”, recordó Alberto Núñez Feijóo. "Pues aquí está: la tercera condena en su entorno, tras la del ex fiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia Nacional de Badajoz"; señaló Feijóo en X tras conocerse la condena a 9 años de inhabilitación para el hermano del presidente del Gobierno, y subrayó que el hecho de que el hecho de "que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles".

Iván Gil Puente califica la sentencia contra David Sánchez como un intento de "derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas" La resolución se ha hecho pública al mismo tiempo que el jefe del Ejecutivo asistía en París al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional de Francia.

Ana Cabanillas Podemos confía en que la condena del hermano de Sánchez sea "ejemplarizante La sentencia sobre David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para optar a empleo público por su contratación en la Diputación de Badajoz ha sobrevolado el panorama político desde primera hora de este martes. Uno de los actores que ya se han pronunciado ha sido Podemos, que ha denunciado que se trata de un "caso de enchufismo escandaloso" y ha confiado en una condena "ejemplarizante".

Tellado: "La Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez" Nada más conocerse la sentencia condenatoria, el secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó que "la Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez". "El hermano de Sánchez ha sido condenado, como 'su' Fiscal General, como 'su' primer número 2, Ábalos, como quien custodió sus avales, Koldo. A pesar de los intentos de extorsión, de chantaje y de coacción de la cloaca a sueldo del PSOE, la Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez".

May Mariño La sentencia condenando a David Sánchez la ha conocido el presidente del Gobierno en París, a donde asiste a los actos conmemorativos del Día de la Fiesta Nacional del país vecino, invitado por Emmanuelle Macron.