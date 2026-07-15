Juanma Moreno defiende su pacto con Vox en la jura de los nuevos consejeros andaluces: "Es un acuerdo de dos fuerzas políticas, pero un solo Gobierno"

"Es un acuerdo de dos fuerzas políticas, pero un solo Gobierno". Los nuevos consejeros de la Junta de Andalucía, la mayoría de ellos veteranos, han tomado posesión este miércoles de sus cargos de forma oficial en el Palacio de San Telmo. Allí, el presidente autonómico, Juanma Moreno, ha aprovechado para defender la valía de su gobierno y del pacto firmado con Vox para los próximos cuatro años.

Juramentos de los nuevos consejeros. / MARIA JOSE LOPEZ / Europa Press

El acto de toma de posesión de los consejeros de la Junta estaba programado para el pasado viernes 10 de julio. Sin embargo, el incendio de Los Gallardos, que sumaba ya 11 personas fallecidas, provocó la suspensión del acto. Ante esta situación, los nuevos responsables del Gobierno autonómico juraron sus cargos de forma efectiva por vía telemática para comenzar a desarrollar sus competencias.

"Manuel, Antonio, Carolina, Ramón, Carmen, Jorge, Rocío Blanco, Rocío Díaz, Loles, Mario, Adolfina, Patricia y José Antonio". Uno tras otro, aplaudidos y grabados por sus familiares, han jurado ahora ya ante el público sus cargos para la próxima legislatura autonómica. Había quien, como el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, se había aprendido el texto de memoria y quienes lo leían de refilón con una sonrisa.

Defensa del acuerdo con Vox

Moreno ha aprovechado una vez más para defender su acuerdo con Vox: "No es la primera vez que en Andalucía hay un gobierno que no es enteramente monocolor, ha pasado a lo largo y ancho de la historia de nuestra autonomía, con gobiernos de distinto signo". Así, ha recordado que ambas fuerzas políticas "representan una amplia voluntad de ciudadanos de Andalucía" depositada en ellos el pasado 17 de mayo.

"Vamos a gobernar de la mano de la sociedad andaluza y el diálogo volverá a ser un instrumento de toda la decisión", ha destacado Moreno, con un rostro menos serio que en ocasiones anteriores. En este punto, el presidente andaluz ha reiterado su voluntad de "diálogo con todos aquellos que estén dispuestos a sumar por Andalucía, y con el mismo punto por encima de ideologías o intereses particulares". Todo, como siempre sostiene por la "vía de la negociación".

El presidente autonómico ha sido el único que ha tomado la palabra en el acto y ha asegurado que "la diferencia entre un buen y un mal gobierno no la marca que haya o no acuerdo entre diferentes, sino el acierto de las políticas y la voluntad de buscar el bien común". Han sido varias las ocasiones que ha aprovechado para destacar esta idea: "Este gran equipo va a trabajar sin descanso, con inteligencia, con serenidad y con la máxima ilusión".

Primer Consejo de Gobierno

"Hemos evitado el bloqueo, la parálisis que nos hubiera llevado previsiblemente a unas nuevas elecciones", ha subrayado el dirigente popular, que ha indicado que las urnas hubieran provocado "consecuencias de tipo económico y social grave para Andalucía". Frente a esto, Moreno ha aplaudido que este mismo miércoles irán los presupuestos al Consejo de Gobierno para comenzar a trabajar sobre ellos.

El presidente de la Junta de Andalucía también ha aprovechado la ocasión para hacer un símil de su equipo de gobierno con la selección española tras la clasificación para la fina del Mundial. Por un momento, Juanma Moreno se ha convertido en el periodista deportivo Juanma Castaño para asegurar que "cuando jugamos en equipo, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos". "Hemos asfixiado a Francia", ha sonreído.

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Tras el acto, los consejeros se han reunido en el primer Consejo de Gobierno presencial de la nueva legislatura para dar los primeros pasos de funcionamiento del Ejecutivo. Además del pistoletazo de salida de los presupuestos, también deberán nombrar los principales cargos de sus equipos.

Fuente: El Correo de Andalucía