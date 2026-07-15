Gibraltar
Un 'runner' por la frontera y un presidente de España que no pisa Gibraltar pero que abraza a su líder: "Estamos haciendo historia de la buena"
La retirada simbólica de la Verja deja imágenes inéditas en La Línea en una primera jornada sin controles en el que Fabián Picardo ha pedido llevar un trozo de Verja a la tumba de Franco
Un runner haciendo footing por el antiguo acceso fronterizo al Peñón era una imagen improbable hasta este miércoles. Si antes se ha corrido por la frontera es porque se estaba huyendo del control policial porque se llevaba encima más tabaco de la cuenta. Ahora, si se quiere, se puede sacar un cargamento para forrar tres quioscos que no pasa nada. Improbable, sin duda, era también lo era ver a un presidente del Gobierno español abrazado al principal dirigente de Gibraltar, ese trozo de tierra que España reclama como propio desde hace tres siglos.
E infrecuente era, de nuevo, contemplar a varios centenares de personas arremolinadas al otro lado del paso, en La Línea, como si alguien hubiera vuelto a echar el cerrojo a la Verja que separó familias enteras entre 1969 y 1982. Las tres estampas se han dado en la misma mañana.
La visita de Pedro Sánchez sirvió para certificar políticamente lo que desde la madrugada anterior ya era un hecho: la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar, con la desaparición de los controles ordinarios en la Verja como gesto más visible. El morbo de la jornada y la pregunta de toda la prensa era si el presidente español pisaría suelo llanito: "Sería un error", compartía un alcalde de la comarca. "No ganada nada y le darían de palos más de los que ya le dan". "Somos de la misma familia socialista, entiendo que lo suyo es que esa fotografía se dé", apuntaba el entorno de Fabián Picardo. "De ninguna manera. Rotundamente no" trasladaban con firmeza desde el gabinete de Albares en Exteriores.
"Le están midiendo el zapato a Pedro Sánchez"
"Le están midiendo el zapato a Pedro Sánchez". La frase circuló casi como un chiste entre diplomáticos durante la larga y calurosísima espera impuesta por el protocolo y los controles de seguridad. La cuestión no era menor: diez metros podían cambiar una foto de Estado en un problema político. El gabinete de Picardo empujó lo suyo, Exteriores se mantuvo firme y la solución fue de manual: Sánchez no pisó suelo gibraltareño pero le echó todas las flores posibles al político llanito. Picardo acudió a la invitación de Moncloa para escuchar en primera fila el discurso del presidente español y disfrutó lo suyo al ver un presidente español frente a una Roca, alta y majestuosa donde habitan los monos de Berbería y ondea la bandera gibraltareña.
Para Picardo, la Verja no es solo una infraestructura. Era también memoria familiar y política. Su abuela materna, Isabel, huyó de Los Barrios con 17 años para escapar de la represión franquista y acabó ligada para siempre a la Roca. Republicana, vinculada al movimiento sindical gibraltareño, bordó la bandera tricolor que ondeó en el destructor José Luis Díez, buque de la Marina republicana reparado clandestinamente en los astilleros del Peñón durante la Guerra Civil. Esa bandera se conserva hoy en el Museo de Gibraltar y es una de las piezas más queridas para el ministro principal. Quizá por eso Picardo no se guardó este miércoles la frase más áspera de la jornada... "Hemos quitado esa valla de Franco, que le gustaba tanto y que la cerró, y deberíamos llevarla a la Almudena y ponérsela encima a Franco, para asegurarnos que nunca se levanta ni él ni nadie como él", dejó dicho a la prensa.
Aunque la verdad la valla como tal está a medio quitar. Una grúa de la empresa pública Tragsa ha hecho un poquito de teatro ante las cámaras: una pluma ha levantado como si fuera un muñeco de paja un trozo de la garita a la que los coches de turistas, trabajadores y residentes han tenido que mostrar durante tantos años la documentación. Pum. Se acabó. O casi. Porque la Verja, como tantas cosas en Gibraltar, no desaparece de golpe: se desmonta por tramos, se negocia por centímetros y se entierra entre discursos, abrazos, recelos y fotografías medidas al milímetro. "Estamos haciendo historia de la buena", enfatizó el presidente ante sus invitados.
Fuente: El Correo de Andalucía
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