Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendio Cinco VillasBomberos atrapados incendio Cinco VIllasReal ZaragozaRenovación Canal ImperialRyanair Aeropuerto ZaragozaPelículas Belchite viejo
instagramlinkedin

Estrategia real

Leonor y Sofía afianzan su etapa más institucional con una parada muy personal: su colegio de Gales

La Zarzuela refuerza la presencia conjunta de la Princesa de Asturias y la infanta en un verano de intensa agenda

Los Reyes y sus hijas han recibido a alumnos de Colegios del Mundo, donde ambas cursaron el bachillerato internacional

Leonor y Sofía, este viernes, tras posar con sus padres, directivos de Colegios del Mundo y alumnos en el Palacio de la Zarzuela.

Leonor y Sofía, este viernes, tras posar con sus padres, directivos de Colegios del Mundo y alumnos en el Palacio de la Zarzuela. / José Oliva / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Desde la visita del papa León XIV, pasando por el fin de la formación militar de Leonor en Murcia, el primer discurso de Sofía, los despachos militares y los Premios Princesa de Girona, las dos hijas de los Reyes han encadenado semanas de una actividad institucional inusual. Su última aparición este viernes añadió un componente personal: el reencuentro con la red de colegios a la que pertenece el internado galés donde estudiaron ambas.

La Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía durante la audiencia al Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, en el Palacio de La Zarzuela, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). PATRONATO;FUNDACIÓN;COMITÉ ESPAÑOL;COLEGIOS;FAMILIA REAL José Oliva / Europa Press 17/07/2026. Princesa Leonor;Rey Felipe VI;Reina Letizia;Infanta Sofía;José Oliva;category_code_sho

Los Reyes y sus dos hijas, con directivos de Colegios del Mundo y alumnos, este viernes en la Zarzuela. / José Oliva / Europa Press

La audiencia reunió al Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, a los estudiantes que han obtenido una plaza para cursar el Bachillerato Internacional este año y a quienes regresan tras completar sus dos años de formación. Para Leonor y Sofía no era un acto cualquiera. Ambas estudiaron en el UWC Atlantic College, en Gales, donde completaron una etapa decisiva de su educación antes de emprender caminos diferentes: la formación militar, en el caso de la heredera, y los estudios universitarios de la Infanta. Ahora la primera ya ha acabado la 'mili' de tres años y empezará el Grado de Políticas en la universidad pública Carlos III, en Madrid.

La cita dejó también algunas imágenes de la complicidad que caracteriza las apariciones públicas de las dos hermanas. Durante los saludos y la conversación con los alumnos intercambiaron sonrisas, comentarios y abrazos, reflejando la naturalidad con la que suelen desenvolverse cuando comparten agenda oficial. Esa sintonía se ha convertido en uno de los rasgos más visibles de sus intervenciones conjuntas y acompaña el creciente protagonismo institucional que ambas están asumiendo este verano. Bajarán el ritmo cuando ambas empiecen las clases, que serán su prioridad y los actos públicos, los ineludibles.

Más allá del componente personal, el acto encaja en la estrategia de la Casa del Rey de dar una mayor visibilidad conjunta a la princesa de Asturias y a la infanta Sofía en esta nueva etapa. Tras el final de la formación militar de Leonor y el estreno de Sofía en los discursos públicos, a la vista de los actos realizados, Zarzuela está construyendo una imagen de continuidad generacional en la que las dos hermanas aparecen cada vez con más frecuencia compartiendo agenda, aunque cada una desempeñe un papel institucional distinto.

Noticias relacionadas

La 'colaboración' de la heredera al trono y su hermana continuará este fin de semana, aunque de una manera mucho más lúdica. Acompañarán a sus padres a la final del Mundial de fútbol, en Nueva York (EEUU). Después de semanas de discursos, despachos, premios y audiencias, las dos hermanas cambiarán por unas horas el protocolo de Zarzuela por la grada para animar a la Roja.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
  2. Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
  3. La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
  4. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  5. Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
  6. Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza: 'Las decisiones serán racionales y sostenidas en el tiempo, queremos que nos dejen ganarnos la credibilidad
  7. Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
  8. El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados

Bocatas, mascarillas y organización desde el corazón de Uncastillo: "Hay una solidaridad total, pero el panorama es desolador"

Bocatas, mascarillas y organización desde el corazón de Uncastillo: "Hay una solidaridad total, pero el panorama es desolador"

Declarado un nuevo incendio en Plan y sigue activo el del Pueyo de Araguás, en la provincia de Huesca

Declarado un nuevo incendio en Plan y sigue activo el del Pueyo de Araguás, en la provincia de Huesca

Un muerto y dos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación cerca de Alcatraz en EEUU

Un muerto y dos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación cerca de Alcatraz en EEUU

Una agencia de viajes de Zaragoza lanza una oferta para ir a la final del Mundial y se agota en 48 horas: "Hay lista de espera"

Una agencia de viajes de Zaragoza lanza una oferta para ir a la final del Mundial y se agota en 48 horas: "Hay lista de espera"

Cinco Jotas acompaña a España en la gran final del Mundial de Fútbol

Cinco Jotas acompaña a España en la gran final del Mundial de Fútbol

Joan Kinyua, antigua anotadora de datos: "La IA no es mágica, hay personas detrás de los sistemas"

Joan Kinyua, antigua anotadora de datos: "La IA no es mágica, hay personas detrás de los sistemas"

La lista de espera quirúrgica en Aragón afronta el verano con más de 7.800 pacientes pendientes de una operación

La lista de espera quirúrgica en Aragón afronta el verano con más de 7.800 pacientes pendientes de una operación

El PP vuelve a apostar por Chueca, Orduna y Buj para las capitales de provincia de Aragón

El PP vuelve a apostar por Chueca, Orduna y Buj para las capitales de provincia de Aragón
Tracking Pixel Contents