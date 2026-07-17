Óscar Puente: “Yo, si fuera Puigdemont, me plantaría hoy en España”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, animó este viernes a Carles Puigdemont a que desafíe a la justicia y se presente en España una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la ley de amnistía.

“Yo, si fuera Puigdemont, me plantaría hoy en España”, afirmó claramente en RNE el dirigente socialista, en un intento también por animar al expresidente catalán a dar ese paso que, a su juicio, demostraría "liderazgo" político.

"Yo no sé quién para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también por su parte un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Pero en fin, no sé lo que va a hacer. Yo creo que lo tiene a huevo. Lo tiene a huevo".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente / Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

Puente compartió esa reflexión después de considerar "tremendamente complicado de entender" que la justicia española, "en primer lugar intente que incumplir una ley", para "en segundo lugar, que plantee un conflicto ante la Unión Europea porque esa ley supuestamente vulnera el derecho europeo y que cuando el tribunal que tiene que resolver sobre esta cuestión se pronuncie y dice que no afecta al derecho europeo todavía se sostenga que esa ley no se va a aplicar con carácter inmediato", relatando así, desde su punto de vista, el camino de la ley de amnistía.

"Yo me plantaba hoy en España y que me detengan", sostuvo Puente reconociendo que el Gobierno tendría la obligación de detenerlo por orden judicial. "Que me detengan y me lleven a prisión, claro". "Si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez. Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo. Yo lo haría. Pero en fin, no soy Puigdemont", señaló el ministro.

Sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont pesa una orden de detención de la justicia, ordenada por el magistrado Pablo Llarena, después de su fuga de España para eludir la situación judiail a a la que se enfrentaron los líderes políticos del desafío independentista. Tras la aprobación el 10 de junio (publicada en BOE el 11 de junio) de la ley Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, Llarena decidió no aplicarla por el delito de malversación entendiendo que la ley no permitía borrar el desvío de fondos públicos del referendum del 1 de octubre. En el Supremo consideran que esa circunstancia no ha cambiado tras las sentencias del TJUE. El prróximo escenario que se avencina es que el Supremo se pronuncie después de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos que tiene pendientes de los líderes del procés.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes aseguró que los líderes del 'procès' ya han tenido su "castigo", como estar "fuera de su país ocho o nueve años", en referencia, entre otros, al expresidente catalán. Félix Bolaños, según recoge Servimedia, rechazó las políticas de "venganza" y volvió a instar al Tribunal Constitucional (TS) y al Tribunal Supremo (TS) a que les aplique la Ley de Amnistía "cuanto antes".

Con estas palabras se pronunció en una entrevista en la Cadena Ser sobre la decisión TJUE e insistió en que la ley de amnistía y "todavía no se ha aplicado a la totalidad de las personas beneficiarias", como a los "líderes del proceso independentista".

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El ministro, artífice jurídico de la ley, metió de nuevo "prisa" al Constitucional y al Supremo para que "resuelvan los recursos que están pendientes", algo que, puntualizó, "sería positivo" si se hiciese "cuanto antes". Porque, defendió de nuevo, el "espíritu" de la ley era y es que "toda una generación de catalanes se reconcilie", recordando así la "tensión insoportable" que se vivía en Cataluña y en toda España" en los años 2017 y 2018.