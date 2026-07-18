El legado de la República se diluye 90 años después entre una escasa oferta electoral y una monarquía asentada

Nueve décadas después del alzamiento militar contra la legalidad de la Segunda República y la consiguiente Guerra Civil, las posiciones republicanas en la sociedad española cuentan con una oferta electoral minoritaria. La escasez de encuestas sobre los apoyos a una reforma constitucional para el advenimiento de lo que sería una Tercera República, ya sea como herramienta académica o de opinión pública, visibiliza asimismo el desinterés social. El Centro de Estudios Sociológicos (CIS), que lleva más de una década sin preguntar sobre la valoración de la institución monárquica, sí preguntó el pasado mes de febrero sobre los apoyos a una reforma constitucional. De entre el 84,3% que se mostró a favor de tocar la Carta Magna, solo el 16,6% priorizó cambiar el modelo de Estado para instaurar una república.

Aunque este cambio de modelo de Estado necesitaría una reforma agravada de la Constitución, sin números ni voluntad parlamentaria, algunas casas de encuestas privadas han sondeado respecto a un hipotético referéndum en este sentido. Los resultados bailan considerablemente según la encuestadora. Según un sondeo de 40dB en 2020 para la Plataforma de Medios Independientes, el 40,9% votaría a favor de una república, frente a un 34,9 % que apostaría por mantener la monarquía.

En cambio, según una encuesta de GAD3 en 2021, los favorables a la monarquía se situarían en el 55,3%, mientras que apoyarían la república un 36,9%. Más recientemente, otra encuesta de octubre del pasado año realizada por Opina 360, empresa vinculada al consultor Iván Redondo, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchezen Moncloa, ajusta más los porcentajes. Según sus resultados, un 51,8% de los encuestados apoyaría la monarquía si se preguntase en un referéndum sobre el sistema político y un 48,2% optaría por cambiar a una república.

Entre las formaciones políticas con representación parlamentaria que respaldan en sus programas electorales de forma explícita un Estado republicano destaca Izquierda Unida. Sin embargo, la coalición de la que forma parte, Sumar, no lo recoge en el programa marco. Podemos tampoco incluyó expresamente la propuesta de un referéndum para una república en las últimas elecciones a las que concurrió con programa propio, en 2019, si bien en el documento político de su última asamblea ciudadana aboga por “impulsar una dirección de Estado en clave Republicana y plurinacional”.

Los partidos independentistas recogen diferentes fórmulas, dentro del principio del derecho de autodeterminación. ERC, por ejemplo, llevó en su programa una “República Catalana” independiente, pero incluyó durante el “mientras tanto” dar “apoyo a la convocatoria de un referéndum sobre monarquía o república”. Junts se fija crear un Estado catalán independiente en forma de república y EH Bildu vincula el derecho a decidir desde los valores republicanos. El BNG se ciñe igualmente a un proceso propio soberano con la perspectiva de una “República da Galiza”.

La monarquía, alejada de los principales problemas

El principal guardián de las esencias de la legalidad republicana previa al alzamiento militar sería hoy en día el PCE, el espacio central de IU. El PSOE, por su parte, rompió con la dirección histórica en el exilio que representaba el legado de la Segunda República en su congreso de Suresnes en 1974 y votó la Constitución para desde entonces comenzar a defender la monarquía parlamentaria establecida en la Carta Magna, aunque en cada congreso debata unas horas sobre su alma republicana.

Durante esta legislatura, el Gobierno ha defendido, apoyándose en el CIS, que “la Monarquía no aparece entre los principales problemas de España”. En una respuesta escrita al diputado de Izquierda Unida Nahuel González a finales de 2023, se sostenía con datos del barómetro más reciente entonces que “tan solo un 0,2% de los encuestados considera la Monarquía como primer problema, un 0,5% como segundo problema y un 0,3% como tercer problema”.

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Se subrayaba así por parte del Ejecutivo que “no llega al 1% el porcentaje de los encuestados” que considera que la forma de la Jefatura del Estado sea un problema en España en estos momentos, “lo que indica que se trata de un aspecto poco relevante para los españoles”. En el último barómetro del organismo público correspondiente al mes de junio y publicado el pasado miércoles, la Corona, la monarquía o el modelo de Estado ni siquiera se encuentran dentro de la lista de los 52 primeros problemas que existen actualmente en España según los encuestados.