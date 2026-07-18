Urtasun advierte de que la legislatura no es "resistir por resistir" y debe valer la pena a la gente

El ministro de cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, ha insistido en que la legislatura actual del Gobierno debe aguantar hasta el final, pero ha afirmado que no se trata de "resistir por resistir" sino que debe valer la pena para la gente. Así lo ha dicho este sábado durante su intervención en el Consell Nacional de los Comuns, en el que también han participado el portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, y la coordinadora de los Comuns, Candela López.

El ministro ha advertido de que las próximas elecciones no se ganarán solo resistiendo sino construyendo una mayoría social, y ha apuntado a diversos retos que se deben afrontar porque "las próximas elecciones no se ganarán solo desde la polarización con la extrema derecha".

Los próximos retos

Así, ha pedido afrontar de manera decidida la cuestión de la vivienda "para que de una vez por todas este sistema de extracción del rentismo a las clases trabajadoras vía los alquileres acabe". Ha afirmado también que el Ejecutivo ya está negociando un Real Decreto de vivienda para volver a llevar al Congreso la prórroga de alquileres e incluir la regulación del alquiler de temporada.

Por otra parte, en cuanto a derechos laborales, ha dicho que no renuncian al debate sobre la reducción de la jornada laboral y ha añadido que, antes de que acabe la legislatura, conseguirán sacar adelante el registro horario para que "nunca más un trabajador en este país haga horas extra gratis". Además, ha hecho un llamamiento a las fuerzas del Congreso para reformar la Ley Mordaza, algo que considera "absolutamente imprescindible".

Respecto al cierre de las centrales nucleares, tras el informe favorable con condiciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la renovación hasta 2030 de la autorización de explotación de la central nuclear Almaraz (Cáceres), ha exigido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que "no cambie ni una coma" del calendario de cierre de las centrales.

Los presupuestos

También se ha referido a la presentación de Presupuestos por parte del Gobierno para el 2027 que serán un "momento muy importante para definir el equilibrio del poder económico", por lo que ha llamado a impulsar una desconcentración del poder económico y ha dicho que trabajan en un gran paquete de fiscalidad porque la actual, considera, no es justa y las rentas del capital no pagan lo que deberían pagar.

Urtasun ha hecho balance del estado de la legislatura y ha puesto en valor el acuerdo "histórico" conseguido para reforzar el sistema de dependencia con más de 6.000 millones de euros y la defensa, dice, que ha hecho el Gobierno del derecho internacional. En este ámbito, ha dicho que el PSOE ha tenido una "doble vara de medir" en relación con el Sáhara Occidental y ha destacado que, gracias a su partido, se ha desbloqueado la ley para otorgar la nacionalidad española a la población saharaui.

Respecto a las competencias de Cultura, ha celebrado el acuerdo con el PSOE para la reforma del Código Penal que haga posible que "nunca más" un artista pueda acabar delante de un tribunal por expresiones que puedan ser ofensivas contra la corona, la bandera o la religión.

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"Tarde" en la lucha contra la corrupción

En referencia a los casos judiciales afectan al PSOE, se ha mostrado orgulloso de la posición defendida por su formación que, dice, ha sido coherente, señalando donde ha habido una "operación orquestada" contra el Gobierno por parte de la justicia a la vez que, en otros casos, han pedido explicaciones al PSOE por cosas, afirma, que no tienen buena pinta. En este sentido, ha sostenido que España va "un poco tarde" en algunas reformas contra la corrupción, como dice la Comisión Europea, y ha pedido que el proyecto para crear la oficina anticorrupción vea la luz lo antes posible.

Fuente: El Periódico