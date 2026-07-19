Felipe VI y Letizia lideran el palco más explosivo del Mundial 2026

La final del Mundial no solo enfrentará a España y Argentina sobre el césped. También reunirá en el palco del MetLife Stadium, en el área metropolitana de Nueva York a dos de los dirigentes políticos con mayores diferencias del panorama internacional. Felipe VI y la reina Letizia asistirán acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía a un partido que tendrá un evidente componente institucional: compartirán tribuna con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Javier Milei, en cambio, anunció este viernes que no viajará a Nueva York y que seguirá el encuentro desde la Quinta de Olivos, la residencia oficial de la presidencia argentina, situada en las afueras de Buenos Aires.

La presencia de Sánchez no quedó cerrada hasta este viernes, cuando la Moncloa confirmó que había logrado encajar el desplazamiento con el viaje oficial que el presidente emprenderá el lunes a Argelia. Su asistencia añade un componente especialmente llamativo a un palco ya de por sí excepcional. El jefe del Ejecutivo español se ha convertido en los últimos años en uno de los principales antagonistas internacionales de Trump tras el enfrentamiento abierto por el compromiso de gasto militar acordado en la cumbre de la OTAN. La negativa de España a asumir el objetivo del 5% del PIB provocó duras críticas del presidente estadounidense y situó a Sánchez entre los pocos líderes occidentales que mantienen un pulso político directo con la Casa Blanca. La tensión parece que ha bajado tras la última reunión de la Alianza, hace solo unos días, después de que el Gobierno aprobara 6.287 millones más de gasto en defensa horas antes de la cumbre.

Los Reyes y sus dos hijas ven la semifinal de España, el martes en un hotel en Barcelona, tras haber asistido a la gala de los Premios Princesa de Girona. / CASA DE SM EL REY

Trump ya ha confirmado su presencia —el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció además que participará en la entrega del trofeo a la selección campeona—, mientras que la renuncia de Milei evita una fotografía con uno de sus principales aliados políticos, el presidente de EEUU, y deja el foco a su amigo y a Sánchez.

Día de estrenos

La familia real salió el mediodía del sábado hacia EEUU. Como es habitual, Felipe VI y Leonor viajaron en aviones diferentes del Ala 45 de Ejército, destinado al transporte de autoridades. Sofía lo hizo en un Airbus con los Reyes y la Princesa de Asturias, sola, en un Falcon. Es habitual que las dos hermanas no lo hagan tampoco juntas por ser las que ocupan el primero y el segundo puesto en la línea de sucesión. Sánchez ha volado en otro avión diferente, con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, porque después del partido viajan a Argelia.

Es la primera vez que los cuatro miembros de la familia real asistirán juntos a un partido de la selección masculina de fútbol. Desde que llegó al trono, el Rey ha ido a casi todos (8 de 9) solo, salvo al España-Inglaterra de julio de 2024 en Berlín, donde estuvo con la infanta Sofía.

La final traerá a la reina Letizia un recuerdo algo amargo. Hace tres años, en Sídney (Australia), ella y la infanta Sofía asistieron desde el palco a la final del Mundial femenino entre España e Inglaterra. Allí estaban cuando se produjo el gesto obsceno de Luis Rubiales, que se llevó la mano a la entrepierna a escasos metros de ambas durante la celebración del triunfo español. Apenas unos minutos después llegaría el beso no consentido a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas, un episodio que acabó provocando la caída del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol.

La reina Letizia y la infanta Sofía, en agosto de 2023, acompañadas por el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, durante la celebración del triunfo de la española femenina de fútbol en el Mundial de Fútbol femenino de Sídney (Australia). / José Jiménez / EFE

Más agradable será cuando la Reina recuerde la otra final de fútbol masculino en un Mundial: la de Suráfrica de 2010. Entonces como Príncipes de Asturias, Felipe y Letizia asistieron al encuentro en el que España logró imponerse por un gol a la selección de Países Bajos. También viajó la entonces reina Sofía, aunque no lo hizo Juan Carlos I por una operación médica reciente. En la grada coincidieron con la entonces princesa Máxima de los Países Bajos y su esposo, Guillermo.

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Letizia y Máxima de Holanda, en 2010, en la final del Mundial de Suráfrica. / ARCHIVO

Este domingo la representación española será la de los Reyes y sus hijas. Los cuatro compartirán uno de los palcos con mayor carga política y mediática que se recuerdan en una final de un Mundial. Entre el simbolismo institucional de la Corona, la rivalidad deportiva entre España y Argentina y la coincidencia de Trump y Sánchez, los focos apuntarán tanto al césped como a la tribuna presidencial.