Reyes Maroto y Enma López apelan a la participación de la militancia en las primarias del PSOE para elegir candidata a la Alcaldía de Madrid

Las candidatas a las primarias del PSOE para elegir cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 2027, Reyes Maroto y Enma López, han votado este domingo en sus respectivas agrupaciones y han coincidido en llamar a la participación de la militancia en una jornada que ambas consideran clave para reforzar al partido y preparar el asalto a la Alcaldía.

Las agrupaciones socialistas celebran este domingo las primarias para elegir a la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 2027. La votación se desarrolla en las 21 agrupaciones socialistas y en 22 Casas del Pueblo, mientras que el resultado se dará a conocer a las 19.30 horas, cuando el secretario general del PSOE-M, Óscar López, proclamará a la vencedora.

La actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha ejercido su derecho al voto en la Agrupación de Centro, desde donde ha asegurado que este domingo el PSOE "sale a ganar como la roja". Asimismo, ha animado a la militancia a "votar libremente" en un proceso que, a su juicio, fortalecerá al partido.

Maroto ha defendido un proyecto basado en el trabajo desarrollado durante los últimos tres años y medio, con el objetivo de "ensanchar la base social" del PSOE en Madrid. También ha puesto en valor el crecimiento del Grupo Municipal Socialista, que pasó de ocho a once concejales en las elecciones de 2023.

"Durante estos años nos hemos centrado fundamentalmente en hablar de los problemas de Madrid, en ofrecer propuestas, propuestas realistas para ser una alternativa real al cambio que se va a producir, estoy segura, en el año 2027 y con humildad, con tranquilidad, pero sobre todo con el trabajo hecho", ha afirmado.

Preguntada por la composición de su equipo si resulta vencedora, ha evitado avanzar nombres, aunque ha insistido en que el PSOE afrontará una nueva etapa de unidad tras las primarias.

"Mañana dejaremos cualquier elemento de diferenciación, porque el proyecto del Partido Socialista es un proyecto de unión, un proyecto para que todo el mundo se sienta parte en esto. Es en lo que he estado trabajando estos tres años y medio y mañana el Partido Socialista sale reforzado de estas primarias y sale a ganar en el año 2027", ha señalado.

Además, ha reivindicado la "democracia interna" del PSOE y ha defendido que este tipo de procesos fortalecen a las organizaciones políticas.

Enma López pide una alta participación

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Enma López, ha votado en la agrupación de Entrevías y ha realizado también un llamamiento a la participación de la militancia en una jornada que ha calificado de "decisiva".

"Gracias a todos esos militantes y las militantes que se han ilusionado, que nos han acompañado, que se han ido incorporando durante estos días y que han hecho que esta sea una campaña que no olvidaremos jamás", ha manifestado tras depositar su voto.

López ha agradecido igualmente el esfuerzo de quienes han regresado de sus vacaciones para participar en las primarias y ha defendido que el proceso supone una oportunidad para que la militancia ejerza su derecho al voto.

Durante la campaña, la candidata ha centrado su discurso en la necesidad de que el PSOE recupere la Alcaldía de Madrid, una responsabilidad que los socialistas no ostentan desde finales de los años ochenta.

"Hemos hablado con muchos militantes. Hemos tenido un acto increíble que fue el del Círculo de Bellas Artes este jueves. A mi se me pone la piel de gallina cuando pienso en él porque fue algo que hacía mucho tiempo que no se veía", ha destacado.

Preguntada por la posibilidad de integrar a Reyes Maroto en su equipo si gana las primarias, López ha respondido afirmativamente y ha defendido que el partido debe aprovechar todo el talento disponible.

"Este partido no puede permitirse el lujo de desperdiciar talento y además son compañeras, son personas que quiero, a las que respeto, a las que admiro. Y claro que sí, es que esto es un momento puntual que termina esta misma noche y a partir de mañana todas a una", ha asegurado.

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Las primarias ponen fin a una campaña interna protagonizada por dos dirigentes que compartieron candidatura en las elecciones municipales de 2023, cuando Reyes Maroto encabezó por primera vez la lista socialista al Ayuntamiento de Madrid y Enma López ejerció como directora de campaña y número tres de la candidatura.