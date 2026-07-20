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En una iniciativa del PP

Feijóo critica el intento de sabotaje de la emisión de la final del Mundial en Bilbao: "Al totalitarismo se le planta cara"

Un grupo de personas que participaban en una marcha de apoyo a la selección vasca empezaron a tirar vallas, provocar destrozos y lanzar diversos objetos a los aficionados que seguían el partido en una pantalla gigante

Altercados en Bilbao durante la final del Mundial.

Altercados en Bilbao durante la final del Mundial. / H.Bilbao - Europa Press

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EP

Madrid

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el intento de sabotaje de la emisión de la final del Mundial 2026 en la pantalla gigante que el PP había colocado en Bilbao para ver el partido entre España y Argentina. "Los de siempre nos quisieron amargar la fiesta, pero no lo lograron", ha señalado.

En este sentido, a través de un mensaje en la red social 'X', el líder de los populares ha reivindicado la figura de Esther Martínez, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Bilbao y secretaria general del partido en Euskadi. "Porque España es muy grande y Esther Martínez también. Muy orgullosos de ti y de todo el PP Vasco: al totalitarismo se le planta cara", ha defendido Feijóo, quien ha cerrado su mensaje con un "¡Viva España!".

Identificadas 20 personas

Los altercados en la capital vizcaína se produjeron unos cuarenta minutos antes de que comenzara el partido cuando ya se habían congregado en la pérgola del parque de Doña Casilda centenares de aficionados de España para seguir el encuentro en la pantalla gigante instalada por el PP.

Algunos participantes de la marcha convocada por Zazpi Baietz en apoyo a la selección vasca (Euskal Selekzioa) se dirigieron hacia el parque e irrumpieron por detrás de la pantalla gigante. Después, empezaron a tirar vallas, provocar destrozos y lanzar diversos objetos como botellas, mientras algunos de los aficionados que estaban en el lugar huyeron corriendo de la zona. En el ataque, los saboteadores lograron parar la emisión de la pantalla tras arrancar unos cables, aunque posteriormente se pudo reanudar, todo ello en medio de una amplia presencia policial por parte de la Ertzaintza.

En el lugar se encontraba la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, quien se enfrentó a ellos y reprochó su actitud a estas personas.

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El cuerpo policial ha precisado que el número de identificados en la capital vizcaína en el marco del dispositivo por la final de fútbol se eleva a 20, incluido un investigado.

Fuente: El Periódico

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