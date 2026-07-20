Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Cinco VillasCampeones del MundoCanfrancReal ZaragozaZaragoza
instagramlinkedin

Plus Ultra

"Julito" confiesa por escrito al juez que se pactó el 1 por ciento del rescate de Plus Ultra para Zapatero

En un escrito remitido al juez en la víspera de su declaración en la Audiencia Nacional por el rescate de la aerolínea

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en una foto de archivo durante un acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en una foto de archivo durante un acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. / Ricardo Rubio / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Julio Martínez, conocido como 'Julito' y considerado como el "testaferro" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha remitido un escrito al juez en el que confiesa que se acordó el abono de un 1 por cierto del rescate que cobrase la aerolínea Plus Ultra.

En la víspera de su declaración en la Audiencia Nacional por el caso en el que se investiga el rescate de la aerolínea, en un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Martínez asegura que "el 30/ 07/ 2020 se firmó un contrato entre Plus Ultra y AR en el que se acordaron unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el correspondiente IVA. Con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venia dando el señor Rodríguez Zapatero".

"Adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación el 1901-20-21 se firmó un contrato entre Plus Ultra y la mercantil Idella Consulenza Strategia S.L. mediante el que la primera se comprometía a abonar el uno por ciento de la financiación obtenida a Idella, en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda solicitada"

Noticias relacionadas

En ampliación

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zaragoza comienza a dibujar el futuro de una línea 2 que podría no ser un tranvía y cuyo recorrido ya se perfila
  2. El emblemático bar de un barrio de Zaragoza que Kase.O ha colocado en el panorama nacional de la gastronomía: 'Es cliente y un gran amigo
  3. Pequeño retraso central en el Real Zaragoza
  4. Tres noches protegiendo el rebaño en las Cinco Villas: 'Aquí nos quedaremos las ovejas, los perros y yo: el fuego no nos saca
  5. Los expropiados abren un frente judicial contra el centro de datos de Microsoft en Zaragoza
  6. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  7. El Real Zaragoza rechaza una oferta del St.Gallen suizo de dos millones de euros por Bazdar
  8. El pueblo de Aragón que quedó abandonado por un embalse y hoy tiene un espectacular resort en el Prepirineo

Al menos 40 muertos tras naufragar una embarcación en un río en el norte de Nigeria

Al menos 40 muertos tras naufragar una embarcación en un río en el norte de Nigeria

Un grupo de alcaldes pirenaicos pide al Gobierno de Azcón que deje de "boicotear" la vivienda asequible

Un grupo de alcaldes pirenaicos pide al Gobierno de Azcón que deje de "boicotear" la vivienda asequible

El PSOE Zaragoza recurre a los tribunales para acceder al expediente del spa de Ranillas

El PSOE Zaragoza recurre a los tribunales para acceder al expediente del spa de Ranillas

Cruz Roja refuerza su presencia en Ordesa para cuidar de las personas y del entorno natural durante el verano

Cruz Roja refuerza su presencia en Ordesa para cuidar de las personas y del entorno natural durante el verano

Detenidos cinco menores por otra agresión grupal en Huesca

Detenidos cinco menores por otra agresión grupal en Huesca

La firma de hipotecas en Aragón cae un 12,8% tras empeorar su evolución interanual en mayo

La firma de hipotecas en Aragón cae un 12,8% tras empeorar su evolución interanual en mayo

Rubén Díez: "El primer día siempre cuesta más, pero estamos con muchísima ilusión por todo lo que viene desde ya"

Rubén Díez: "El primer día siempre cuesta más, pero estamos con muchísima ilusión por todo lo que viene desde ya"

'Héroes de Faerûn' y 'Aventuras en Faerûn' llegan en castellano y nos devuelven a los Reinos Olvidados

'Héroes de Faerûn' y 'Aventuras en Faerûn' llegan en castellano y nos devuelven a los Reinos Olvidados
Tracking Pixel Contents