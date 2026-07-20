Final en Nueva York
El curioso intercambio de monedas entre Trump y Felipe VI en el palco del Mundial
Los dos jefes de Estado cumplieron con el habitual protocolo de entrega de obsequios
Donald Trump y el rey Felipe VI protagonizaron una imagen curiosa en el palco de autoridades durante la final del Mundial de Fútbol este domingo. Aprovechando el encuentro, ambos intercambiaron varios obsequios protocolarios relacionados con sus respectivas instituciones, según se ve en unas imágenes facilitadas este lunes por la Casa del Rey.
El presidente de Estados Unidos entregó al Monarca una moneda conmemorativa que hace referencia a su condición de 45º y 47º presidente del país. Por su parte, Felipe VI regaló a Trump otra moneda acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en un gesto que reflejó la cordialidad entre ambos mandatarios. La Zarzuela ha informado de que el mandatario estadounidense entregó cuatro divisas a los Reyes y sus hijas. El encuentro dejó la imagen inédita de ver a los cuatro por primera vez asistiendo juntos a un partido de fútbol.
La selección española, que se impuso 1-0 a Argentina, llegará a Madrid de Nueva York sobre las dos y media de la tarde e iniciará una gimcana de celebraciones que acabará a altas horas de la madrugada.
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Fuente: El Periódico
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