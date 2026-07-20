Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Cinco VillasCampeones del MundoCanfrancReal ZaragozaZaragoza
instagramlinkedin

Gobierno

Sánchez sella la plena reconciliación con Argelia con el gas como pieza clave bilateral

Moncloa espera que se sienten las bases para poder llegar a acuerdos de cooperación en el desarrollo de energías renovables y aumentar las exportaciones

Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará este lunes su primera visita en seis años a Argelia, con la que pretende evidenciar la plena recuperación de la relación bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental y con el gas como pieza clave de esa relación.

Sánchez vuela esta madrugada a Argel desde Nueva York, donde asistió a la final del Mundial de fútbol en la que España se proclamó campeona al ganar por 1-0 a la selección argentina.

El Gobierno considera que la crisis por el respaldo que dio Sánchez a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, apoyo que se sigue manteniendo, ya quedó atrás como pudo verse en el viaje que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo a Argel el pasado mes de marzo. Una visita en la que el presidente argelino, Abdelmayid Tebboune, comunicó la reactivación del Tratado de Amistad con España que había quedado suspendido.

La reunión que mantendrá Sánchez con Tebboune subrayan fuentes del Ejecutivo que escenificará la plena normalidad que vuelve a haber en la interlocución bilateral.

Sánchez estará acompañado en esta visita por Albares y por su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, una presencia que denota la relevancia que el Gobierno da a uno de los objetivos del viaje, el relacionado con el ámbito energético. Prueba de ello es que este lunes estarán también en la capital argelina los representantes de las cuatro empresas españolas clave en este sector: Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás.

Argelia es el principal suministrador de gas a España (casi un 34% del que importa procede del país magrebí), pero la intención es aumentar ese flujo, tanto a través del cauce principal, el gasoducto Medgaz, como el gas natural licuado que llega en barcos metaneros.

Más allá del gas, el Gobierno espera que se sienten también las bases para poder llegar a acuerdos de cooperación en el desarrollo de energías renovables y aumentar las exportaciones a Argelia, país con el que hay un déficit importante.

Noticias relacionadas

Sánchez iniciará su visita con una reunión con el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, antes de hacer la tradicional ofrenda floral en el Monumento a los Mártires de la independencia argelina, mantener un encuentro con empresarios españoles con intereses en el país, y entrevistarse con el presidente argelino.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zaragoza comienza a dibujar el futuro de una línea 2 que podría no ser un tranvía y cuyo recorrido ya se perfila
  2. El emblemático bar de un barrio de Zaragoza que Kase.O ha colocado en el panorama nacional de la gastronomía: 'Es cliente y un gran amigo
  3. Pequeño retraso central en el Real Zaragoza
  4. Tres noches protegiendo el rebaño en las Cinco Villas: 'Aquí nos quedaremos las ovejas, los perros y yo: el fuego no nos saca
  5. Los expropiados abren un frente judicial contra el centro de datos de Microsoft en Zaragoza
  6. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  7. El Real Zaragoza rechaza una oferta del St.Gallen suizo de dos millones de euros por Bazdar
  8. El pueblo de Aragón que quedó abandonado por un embalse y hoy tiene un espectacular resort en el Prepirineo

La Guardia Civil detiene en Zaragoza a dos personas que robaban medicamentos para venderlos de forma ilegal

La Guardia Civil detiene en Zaragoza a dos personas que robaban medicamentos para venderlos de forma ilegal

El incendio forestal de las Cinco Villas continúa estabilizado y los desalojados comienzan a volver a sus casas

El incendio forestal de las Cinco Villas continúa estabilizado y los desalojados comienzan a volver a sus casas

Alan Peiró, adiestrador canino: “Pensamos que con la correa extensible le damos libertad al perro, pero creamos más tensión”

Alan Peiró, adiestrador canino: “Pensamos que con la correa extensible le damos libertad al perro, pero creamos más tensión”

Cinco señales de alerta en el desarrollo infantil que no debes ignorar

España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

Kimi K3, la nueva IA china que desafía a ChatGPT y Claude

Kimi K3, la nueva IA china que desafía a ChatGPT y Claude

El aragonés que ha levantado la histórica Copa del Mundo para España: "¡Cómo pesa!"

El aragonés que ha levantado la histórica Copa del Mundo para España: "¡Cómo pesa!"

Israel Pérez, veterinario: “Dejar que tu perro mire por la ventanilla puede empeorar el mareo en el coche”

Israel Pérez, veterinario: “Dejar que tu perro mire por la ventanilla puede empeorar el mareo en el coche”
Tracking Pixel Contents