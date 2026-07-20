Gobierno
Sánchez sella la plena reconciliación con Argelia con el gas como pieza clave bilateral
Moncloa espera que se sienten las bases para poder llegar a acuerdos de cooperación en el desarrollo de energías renovables y aumentar las exportaciones
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará este lunes su primera visita en seis años a Argelia, con la que pretende evidenciar la plena recuperación de la relación bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental y con el gas como pieza clave de esa relación.
Sánchez vuela esta madrugada a Argel desde Nueva York, donde asistió a la final del Mundial de fútbol en la que España se proclamó campeona al ganar por 1-0 a la selección argentina.
El Gobierno considera que la crisis por el respaldo que dio Sánchez a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, apoyo que se sigue manteniendo, ya quedó atrás como pudo verse en el viaje que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo a Argel el pasado mes de marzo. Una visita en la que el presidente argelino, Abdelmayid Tebboune, comunicó la reactivación del Tratado de Amistad con España que había quedado suspendido.
La reunión que mantendrá Sánchez con Tebboune subrayan fuentes del Ejecutivo que escenificará la plena normalidad que vuelve a haber en la interlocución bilateral.
Sánchez estará acompañado en esta visita por Albares y por su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, una presencia que denota la relevancia que el Gobierno da a uno de los objetivos del viaje, el relacionado con el ámbito energético. Prueba de ello es que este lunes estarán también en la capital argelina los representantes de las cuatro empresas españolas clave en este sector: Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás.
Argelia es el principal suministrador de gas a España (casi un 34% del que importa procede del país magrebí), pero la intención es aumentar ese flujo, tanto a través del cauce principal, el gasoducto Medgaz, como el gas natural licuado que llega en barcos metaneros.
Más allá del gas, el Gobierno espera que se sienten también las bases para poder llegar a acuerdos de cooperación en el desarrollo de energías renovables y aumentar las exportaciones a Argelia, país con el que hay un déficit importante.
Sánchez iniciará su visita con una reunión con el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, antes de hacer la tradicional ofrenda floral en el Monumento a los Mártires de la independencia argelina, mantener un encuentro con empresarios españoles con intereses en el país, y entrevistarse con el presidente argelino.
Fuente: El Periódico
- Zaragoza comienza a dibujar el futuro de una línea 2 que podría no ser un tranvía y cuyo recorrido ya se perfila
- El emblemático bar de un barrio de Zaragoza que Kase.O ha colocado en el panorama nacional de la gastronomía: 'Es cliente y un gran amigo
- Pequeño retraso central en el Real Zaragoza
- Tres noches protegiendo el rebaño en las Cinco Villas: 'Aquí nos quedaremos las ovejas, los perros y yo: el fuego no nos saca
- Los expropiados abren un frente judicial contra el centro de datos de Microsoft en Zaragoza
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- El Real Zaragoza rechaza una oferta del St.Gallen suizo de dos millones de euros por Bazdar
- El pueblo de Aragón que quedó abandonado por un embalse y hoy tiene un espectacular resort en el Prepirineo