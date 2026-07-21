El Gobierno se ata a Zapatero pese a la confesión en su contra de ‘Julito’ Martínez: “Seguimos creyendo en su inocencia”

El Gobierno no varía ni un ápice su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo su presunción de inocencia", ha reiterado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, sin querer entrar a valorar la "estrategia de defensa" del conocido como su testaferro, 'Julito' Martínez. Tras implicarlo en un escrito remitido al juez en las gestiones para favorecer el rescate de Plus Ultra, este martes ha corroborado en la Audiencia Nacional que se pactó cobrar un 1 por ciento del rescate que 53 millones de euros que obtuvo la compañía a cambio de la mediación o "acompañamiento" del expresidente socialista durante la gestión de la ayuda.

Unos pagos que ha ratificado en sendos escritos los propios directivos de Plus Ultra, Javier Martínez Sola y Roberto Roselli. Pese a todo, el Ejecutivo no varía su posición y se ata así al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En lo que sí ha insistido la portavoz del Gobierno en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros es que en lo relativo al rescate de la compañía aérea, "la actuación del Gobierno de España" en todo el expediente "fue correcta", recordando el aval de la Comisión Europea o de los tribunales españoles y europeos.