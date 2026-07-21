Tribunales
El PP apunta al Gobierno tras los escritos en el caso Plus Ultra y Zapatero: "Sin Sánchez, ZP no hubiera hecho este negocio"
El PSOE mantiene su confianza en Zapatero a pesar de las revelaciones de Julio Martínez: "Seguimos creyendo en su inocencia"
Última hora casos relacionados con el PSOE y el Gobierno. En directo: reacciones políticas y judiciales
El Partido Popular apunta al Gobierno trs el giro que ha dado el caso Zapatero después de los escritos ante el juez de Julio Martínez, responsable de Análisis Relevante, y del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.
"Julio Martínez confiesa que Zapatero se llevó un 1% de comisión por facilitar el rescate de Plus Ultra", afirma la portavoz del PP en el Congreso. Para Ester Muñoz, "la pregunta es clara: ¿A qué miembro del Gobierno de Sánchez llamó Zapatero y quién dijo que sí al rescate?".
En la misma línea, Carmen Fúnez sostiene que "Zapatero dijo no tener nada que ver con la creación de Análisis Relevante y no saber quiénes eran sus clientes".
"Ahora su socio dice que él manejaba los hilos de la empresa y que se llevó el 1% del rescate de Plus Ultra. Menuda joya... ¿sigue Sánchez defendiéndole?", se pregunta la dirigente popular. Es más, añade que "sin Sánchez, ZP no hubiera hecho este negocio - sin ZP, Sánchez no hubiera rescatado Plus Ultra".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Diego González, cerrado por el Real Zaragoza: es el duodécimo fichaje del verano
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Los primeros planes de A.GAIN en el Real Zaragoza y la nueva posición de Lalo Arantegui
- Zaragoza comienza a dibujar el futuro de una línea 2 que podría no ser un tranvía y cuyo recorrido ya se perfila
- Llega la tercera ola de calor del verano: este será el peor día en Zaragoza antes del abrupto desplome de las temperaturas
- Las llamas siguen calcinando Aragón con otro incendio en Ejulve, la UME activada y tres masías desalojadas: 'La cosa está regular tirando a mal
- Empleados y funcionarios alertan de la falta de control sobre las instalaciones del vertedero de Zaragoza: “Existe un afán por que no sepamos qué pasa ahí dentro”
- 32.000 personas abarrotan la plaza del Pilar de Zaragoza: Ferran es un maño más