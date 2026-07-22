Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio EjulveCasademont ZaragozaParque de atraccionesReal ZaragozaAgresión educadora
instagramlinkedin

Balance veraniego

Feijóo: "Espero votar con Junts y con Vox en más ocasiones"

Feijóo da por iniciada la cuenta atrás para el cambio y para reconstruir el país

Feijóo da por iniciada la cuenta atrás para el cambio y para reconstruir el país

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

El mes de julio le ha servido al PP para convencerse de que Pedro Sánchez no tiene predisposición alguna a convocar elecciones en el corto plazo y de que tampoco tienen la mayoría parlamentaria suficiente para desahuciarle de la Moncloa a través de una moción de censura. Así, los planes de los populares se empiezan a construir en torno a unas elecciones en el próximo año y el recorrido hasta ese momento en el que se instalen las urnas. Sobre este camino hasta los comicios, Alberto Núñez Feijóo ha apuntado a cuáles serán sus compañeros de viaje: Junts y Vox.

Durante la tradicional rueda de prensa de balance del año parlamentario, el presidente del PP ha admitido que a lo largo de los últimos tres años ha "pactado" con los de Santiago Abascal y los de Carles Puigdemont y que han "votado de la misma forma en más de 170 ocasiones". Y el dirigente popular no quiere que terminé ahí. "Y si la legislatura continúa espero hacerlo [votar con Junts y Vox] en más ocasiones porque eso lo que supone es que el Gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo", ha sentenciado.

Noticias relacionadas

Feijóo ha recordado, en concreto, uno de los últimos plenos del mes de junio, en los que se votó una proposición no de ley que instaba a Sánchez a dimitir o someterse a una cuestión de confianza, lo que tendría el mismo efecto. El líder del PP ha apuntado a que fue aprobada por la mayoría de populares, ultras, posconvergentes y el diputado de UPN, cesando "políticamente" a Sánchez. No obstante, ha admitido que esa misma aritmética no esté disponible -por el rechazo de Junts- a una moción de censura.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio de Ejulve (Teruel), en directo: desalojado el pueblo de Molinos y varias masías
  2. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  3. Martín Aguirregabiria seguirá su carrera en Primera RFEF, pero no será rival del Real Zaragoza
  4. Entrevista con Pedro Llompart: 'Nos falta un pívot y algunos fichajes los hemos descartado porque en las entrevistas mostraron dudas
  5. Una premiada 'startup' aragonesa busca un inversor tras entrar en concurso de acreedores
  6. Bobby Aitkenhead y el golpe en la mesa de A.GAIN en el Real Zaragoza
  7. Llega la tercera ola de calor del verano: este será el peor día en Zaragoza antes del abrupto desplome de las temperaturas
  8. Hugo Carrillo o Hugo Barrachina, uno se queda en el Real Zaragoza: no llegarán tres centrales

Grupo Jorge invertirá casi 30 millones en suelos de la DGA para completar su ampliación en Zuera

Grupo Jorge invertirá casi 30 millones en suelos de la DGA para completar su ampliación en Zuera

Una arteria de Zaragoza refuerza su seguridad vial con luces de alerta en los cruces

Una arteria de Zaragoza refuerza su seguridad vial con luces de alerta en los cruces

CaixaBank galardona a Cristina Gallart, presidenta de Fribín, con el Premio Empresaria en la Territorial Ebro

CaixaBank galardona a Cristina Gallart, presidenta de Fribín, con el Premio Empresaria en la Territorial Ebro

La Avenida de Madrid mejora su seguridad vial con nuevas balizas semafóricas en sus cruces

Lalo Arantegui afirma que no hay acuerdo todavía con Francho y que espera la salida de Bazdar la semana que viene

Lalo Arantegui afirma que no hay acuerdo todavía con Francho y que espera la salida de Bazdar la semana que viene

VÍDEO | Presentación de Hansson, Westerverld, Edu Espiau y Diego González con el Real Zaragoza

Aragón Sonoro arranca esta semana con una nueva edición a nivel de los grandes festivales del país

Aragón Sonoro arranca esta semana con una nueva edición a nivel de los grandes festivales del país

El Gobierno de Aragón declara PIGA la inversión de Merlin en un centro de datos en Botorrita.

Tracking Pixel Contents