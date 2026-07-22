Juanma Moreno justifica las cesiones a Vox ante el PP andaluz: "La otra opción era ir a otras elecciones"

"La otra era ir a otras elecciones". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rendido cuentas este miércoles ante los suyos tras el pacto que ha firmado con Vox para poder asegurar la gobernabilidad de la comunidad autónoma. El dirigente popular ha defendido las cesiones que le ha tenido que hacer a la extrema derecha para poder evitar la repetición electoral en Andalucía.

Moreno se ha dirigido a los suyos poco más de dos meses después de las elecciones en la Junta Directiva Autonómica con el objetivo de defender el acuerdo alcanzado con Vox y que ha convertido a su líder en la comunidad, Manuel Gavira, en vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Administración Local y Justicia. Pese a que el popular no ha reeditado la mayoría absoluta, su partido lo ha recibido con una ovación.

"¿Quién nos lo iba a decir? Tres legislaturas consecutivas", se ha preguntado el presidente de la Junta de Andalucía entre los aplausos de los suyos. Moreno ha defendido el pacto que incluye la supresión de los tres impuestos ambientales autonómicos, el desarrollo de políticas para evitar la llegada de menores migrantes o el rechazo a políticas ambientales. "Hay que dejar algunos asuntos para llegar a un acuerdo", ha insistido.

Moreno defiende "la vía andaluza"

El dirigente popular ha destacado que tenía dos opciones: "Opción A, ejercer la vía andaluza en todos los ámbitos, con aquel que se ofrece para el entendimiento, o la segunda opción sería ir a unas elecciones". Moreno ha señalado que "no ha sido un acuerdo sencillo", pero ha defendido su decisión de apostar "por el diálogo y la convivencia". "Estamos haciendo las cosas tal como los ciudadanos nos han trasladado", ha asegurado.

Los populares andaluces salieron ganadores en las pasadas elecciones con más de un millón de votos más de los que obtuvieron en 2018, ha ganado en 600 municipios y ha conseguido ser la primera fuerza más votada en las ocho provincias, en algunas, como Jaén, han reunido el 43% de los votos. Sin embargo, estos resultados no han sido suficientes para poder revalidar la mayoría absoluta.

Como ha hecho en ocasiones anteriores, el presidente de la Junta ha recordado que, de no alcanzar un acuerdo, los andaluces hubieran tenido que volver a las urnas el 25 de octubre. "Desde marzo has diciembre o enero estaríamos sin gobierno, 10 meses casi de parálisis", ha puntualizado para asegurar que "no estaba dispuesto" a que eso ocurriera: "La opción de la vía andaluza nos reclamaba buscar el acuerdo".

Pistoletazo de salida para las municipales

"Me hubiera gustado que hubiera habido 19.000 votos más", ha confesado el presidente andaluz en referencia a los apoyos que le faltaron para poder alcanzar los ansiados 53 escaños de la mayoría absoluta. Aun así, ha aplaudido que ha "puesto el gobierno en marcha", y lo ha definido como "un gobierno que da estabilidad a Andalucía" y en el que se aprobarán los presupuestos cada año "en tiempo y forma".

Esta Junta Directiva también tendía el objetivo de darle el pistoletazo de salida a las elecciones municipales y generales. "Somos la primera fuerza política en Andalucía", ha recordado Moreno para subrayar que el PP controla seis diputaciones. Además, el presidente autonómico ha subrayado que en los comicios autonómicos ganaron en 600 municipios andaluces: "Hay una amplia capacidad de mejora".

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"Sigan de una manera descarada apoyando a Zapatero, como si eso tapara lo que estamos viviendo cada día", ha ironizado Moreno, que ha definido esta actitud como "incompatible con la democracia". El líder de los populares andaluces ha señalado que está "sorprendido" de que no haya "ni el más mínimo dirigente socialista" que denuncie esta situación. "La calidad democrática de nuestro país se ha ido deteriorando", ha lamentado.

Fuente: El Correo de Andalucía