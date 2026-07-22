Narbona insiste en que desconocía las gestiones de Leire Díez, que la derivó a Cerdán y defiende el legado y la inocencia de Zapatero: "Merece un enorme respeto"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reiterado este miércoles en el Senado que derivó a la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, a Santos Cerdán, porque lo que ella le dijo es que tenía "información" para reconducir los ataques a Pedro Sánchez y que podía ayudarles ante los distintos casos que se estaba conociendo. Narbona ha respondido a los senadores que ella le derivó al secretario de Organización porque es de quien depende el gabinete de Comunicación de Ferraz y era la persona adecuada para conocer esa información, a la que ha dicho que ella nunca accedió.

Posteriormente ha repetido, como también hizo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso, que Cerdán le aseguró posteriormente que "no había nada de interés" en la información que le trasladó Díez. "En ese momento, ni conocí, ni imaginé de lejos que estaban hablando de lo que ahora se está investigando", ha afirmado.

La exministra ha negado que Díez fuera su "amiga" y solo ha dicho que era "una conocida" como ocurre con "miles de militantes del PSOE". Narbona ha relatado que vio a la periodista varias veces en Cantabria porque era la jefa de Prensa del PSOE en esa comunidad autónoma y ella acudía cada año a los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander. Pero en ninguno de esos encuentros sospechó de ella o de su comportamiento, "si lo hubiera hecho, habría actuado en consecuencia", ha dicho.

Narbona ha reiterado posteriormente que a raíz de estos casos de corrupción, "el Partido Socialista ha tomado medidas para reforzar los mecanismos de vigilancia y control de todas las personas que forman parte de la Ejecutiva". Unas medidas, ha asegurado, "reconocidas internacionalmente por organismos independientes". La dirigente socialista ha insistido, ahora en sede parlamentaria a preguntas de los senadores del Grupo Mixto, que "el PSOE no tiene ninguna caja B" y "no hay ninguna financiación ilegal" del partido, como han constatado "varias auditorías".

"Enorme legado" de Zapatero

La presidenta del PSOE ha sido también repetidamente interrogada por los casos que afectan a José Luis Rodríguez Zapatero, aunque ese no era el objeto de la comisión. En este caso, Narbona ha defendido de forma contundente la presunción de inocencia del expresidente y ha resaltado, a preguntas de la senadora María Caballero, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) que "cada caso es diferente". La dirigente socialista ha defendido "el enorme legado de su etapa de Gobierno, en la que tuve el honor de ser ministra". Por todo ello, Zapatero, ha resaltado, "merece un enorme respeto".

Narbona no ha querido entrar en los detalles por los que le han preguntado, como el cambio en la línea de defensa de su amigo Julio Martínez Martínez, ni por el caso de las joyas y ha respondido que tiene que ser Zapatero el que dé cuenta de esas acusaciones en sede judicial. Sí ha resaltado que este caso está "en fase indiciaria". Y ha dicho suponer que Julio Martínez tendrá "alguna prueba indiciaria detrás de lo que está afirmando".

Declaración judicial

Narbona, que estaba este miércoles citada a las 11.00 horas en la Cámara Alta, ya declaró el pasado miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye uno de los sumarios del caso Leire. El otro lo lleva el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien empezó investigando estos hechos.

Tras su declaración en la Audiencia Nacional, la exministra dijo a los periodistas que había explicado al magistrado los mensajes que intercambió con Leire Díez el 24 de abril de 2024, que recogía la UCO en uno de sus informes. Esta comunicación tuvo lugar poco después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera una causa por tráfico de influencias y otros delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la conocida carta a la ciudadanía de Sánchez y su periodo de reflexión.

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En este chat, Díez comentó a la presidenta del PSOE que se podían “reconducir” los ataques a Sánchez y que ella podía dar la vuelta al asunto "como un calcetín". La dirigente socialista le contestó que eso "se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día".