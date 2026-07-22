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Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
Cristina Gallardo
Anticorrupción pone el foco en los tres empresarios que vinculan a Zapatero con 'mordidas' por el rescate de Plus Ultra
'Julito', Martínez Sola y Roselli avisaron a la Fiscalía de su intención de confesar la mediación de Zapatero en el rescate y su testimonio resulta clave en la investigación
Iván Gil
El Gobierno refuta la versión de ‘Julito’ Martínez contra Zapatero: “No tenía sentido intermediar en el rescate”
En el Ejecutivo insisten en limitar el préstamo a la aerolínea en un procedimiento técnico, sin intervención política, cuestionando cualquier mediación por el hecho de que Plus Ultra cumpliría todos los requisitos.
Cristina Gallardo
El presidente de Plus Ultra también señala a Fajardo como la puerta de acceso a Zapatero
En un escrito remitido al juez Calama, Martínez Soler detalla que el canario fue quien le puso en contacto con Julio Martínez en abril de 2020.
Por ello, "suplica" al juez Calama que anule un primer auto del pasado 15 de julio en el que ya rechazaba sacar del procedimiento el asunto de Bolivia. "Subsidiariamente, para el caso de no acordarse el desglose interesado, precisar el concreto hecho o relación, de los que figuran en el auto de 18 de mayo de 2026 --el que propició la entrada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el despacho de Rodríguez Zapatero en Ferraz-- con el que guarda conexión la actiempresa FocusempresaFocus Social Research (del grupo peruano Gloria) y la desarrollada por el propio Zapatero "en el Estado Plurinacional de Bolivia".
En todo caso, y en garantía del denominado principio de especialidad, la defensa pretende que se requiera a la UDEF "para que se abstenga de extender su análisis a la actividad profesional, económica o personal de Don José Luis Rodríguez Zapatero ajena a los hechos delimitados en el Auto de 18 de mayo de 2026".
A juicio de la defensa, la incorporación de los pagos por un total de 200.000 euros al procedimiento requiere "alguna explicación, puesto que la actividad, el objeto, el lugar en que se produce y las personas que intervienen son totalmente distintas" de aquellas a las que se refiere el auto de entrada y registro en el despacho de Ferraz.
El abogado procesalista incide en que "el rasgo objetivo de una inquisición general es desplazar el foco del hecho a la persona, como sucede aquí, porque se ha pasado de intentar determinar "cómo se obtuvo el rescate de la compañía Plus Ultra” a analizar “cuánto y de quién ha obtenido ingresos el investigado (y su familia) en cinco años", con lo que el objeto de la investigación ha mutado claramente del hecho al sujeto.
Para la defensa, la investigación es legítima cuando parte de un hecho con apariencia delictiva y averigua a quién conduce, "pero es una causa general cuando parte de una persona y rastrea su vida hasta ver qué aflora; en el primer caso se va del hecho a la persona y en el segundo de la persona al hecho, como aquí está ocurriendo".
Zapatero denuncia que se utilice el caso Plus Ultra para "explorar" toda su vida, en un intento de evitar la investigación de otros negocios
Mientras el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acumula testimonios que implican a José Luis Rodríguez Zapatero en una mediación a cambio de precio para que Plus Ultra obtuviera un rescate de 53 millones de euros en 2021, la defensa del expresidente del Gobierno sigue intentando que la investigación no se amplíe a otros negocios que engrosen la lista de indicios contra su cliente por presunta responsabilidad en tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El abogado Víctor Moreno Catena ha presentado a principios de esta semana un nuevo recurso en el que insiste en excluir de la investigación el cobro por parte de Rodríguez Zapatero de 200.00 euros por reunirse con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, para salvar al grupo peruano Gloria de una sanción de 100 millones de dólares. Lo considera prospectivo.
"Esto es exactamente lo que en derecho se llama prospección: usar una causa como puerta de entrada para explorar toda la vida de una persona", señala en su recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. "Y es, no por casualidad, lo que justamente prohíbe el principio de especialidad del artículo 588 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", agrega.
Narbona, que fue vicepresidenta del Senado y ahora es diputada en el Congreso, acude a la comisión de investigación tras declarar ante el juez Pedraz el miércoles pasado.
En la Audiencia Nacional, la exministra dijo a los periodistas que explicó al magistrado los mensajes que intercambió con Leire Díez el 24 de abril de 2024, que recogía la UCO en uno de sus informes. Esta comunicación tuvo lugar poco después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera una causa por tráfico de influencias y otros delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la conocida 'carta a la ciudadanía' de Sánchez y su periodo de reflexión.
En este chat, Díez comentó a la presidenta del PSOE que se podían “reconducir” los ataques a Sánchez y que ella podía dar la vuelta al asunto "como un calcetín". La dirigente socialista contestó que eso "se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día".
“NADA DE INTERÉS”
A este respecto, tras su declaración judicial, Narbona dijo a los periodistas que conoció a Díez de 2017 como militante del PSOE. Sin embargo, afirmó que no tenía conocimiento de “la supuesta trama que se está investigando".
Narbona, mañana en el Senado
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparecerá este miércoles en el Senado para explicar su conocimiento del llamado ‘caso Leire’, en el que se analiza si existió una trama para desestabilizar investigaciones judiciales por corrupción que afectan a la formación socialista y al Gobierno.
Narbona, citada a las 11.00 horas en la Cámara Alta, ya declaró el pasado miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye uno de los sumarios del ‘caso Leire’. El otro lo lleva el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien empezó investigando estos hechos.
Además, la dirigente popular advierte de que "la responsabilidad política no puede esperar" y que Sánchez "no puede separarse de Zapatero". "Comparten proyecto político y, según todo apunta, también compartieron actuaciones investigadas por la Justicia, como este rescate a Plus Ultra que apañó Zapatero y autorizó Sánchez", concluye
Para Ezcurra, el Gobierno debe dar explicaciones. Por eso exige a Sánchez y sus ministros que expliquen "qué sabían, quién habló, cómo y por qué pudo tejer Zapatero esta operación"; más aún, después de "haber realizado una defensa pública del expresidente y puesto toda la credibilidad política del Gobierno al servicio de su versión". "En definitiva, van a tener que confesar cuántos estaban en el ajo", zanja
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