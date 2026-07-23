El PP se lanza contra Yolanda Díaz por su candidatura a la OIT: "Tapar la corrupción tenía un precio"

La candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desatado las críticas a uno y otro lado del espectro político, desde Podemos hasta el PP, que coinciden de cierta manera en su discurso. Si el exvicepresidente Pablo Iglesias defendió este jueves que era un pago "por los servicios prestados" al Gobierno, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido que el puesto es en realidad "un precio" que "explica el silencio de Sumar a todos los casos de corrupción" del Gobierno.

Los populares se han lanzado en tromba contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, de Sumar. "Yolanda Díaz tenía un precio y el precio era buscarle una salida del Gobierno que fuese jugosa económicamente, y es lo que Sánchez le ha ofrecido en el día de hoy", defendió Tellado en el programa La mirada crítica de Telecinco, donde defendió que este puesto "explica el silencio de Sumar a todos los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez".

"Qué gran mérito el de Yolanda Díaz: ocho años calladita mientras el sanchismo se hundía en corrupción. En este Gobierno el silencio cotiza más que la gestión", criticó en redes sociales Alicia García, la portavoz del PP en el Senado.

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, era aún más directo en sus acusaciones: "¿Qué virtudes tiene Yolanda Díaz para ser la candidata a la OIT? Tapar la corrupción tenía un precio", defendió en otro mensaje publicado en redes sociales. En el mismo sentido se expresó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que reaccionó a la noticia en redes con una frase: "El silencio tiene un precio".

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Sofía Acedo, siguió la estela lanzada por la cúpula del PP: "Pagando los favores prestados: silencio y connivencia con la corrupción bien vale un cargo internacional. Para eso había venido la izquierda, a “sumarme” al carrusel delictivo".

El PP también ha sacado a relucir la intervención del diputado del PP Jaime de Olano donde hacía referencia desde el Congreso a la gira internacional emprendida por Yolanda Díaz desde la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, con una docena de viajes oficiales para recabar apoyos a su candidatura.

"Los viajes por todo el mundo que le hemos pagado de nuestro bolsillo para su beneficio personal, tenían una finalidad. Lo avisamos y hoy Sánchez lo ha confirmado", defendió el dirigente en una intervención. "¿Cuánto nos ha costado su candidatura?", se preguntó desde el Congreso.

El dirigente también hizo referencia al aumento de las subvenciones aprobadas por el Gobierno a los sindicatos, que también votan en la elección de la OIT. "Me pregunto si era una subvención o una inversión", señalaba en su intervención.

Podemos lo critica

El mensaje se parece sorprendenemtene al que ha venido lanzando Podemos. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ironizó con este asunto este jueves en el Congreso, cuando a preguntas de los periodistas aseguró que "es evidente que la trayectoria pone a cada uno en su lugar".

Más explícito fue el exvicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, que apuntó en la misma dirección que el PP: "Es un premio a los servicios prestados", defendió este jueves en los micrófonos de RNE Además, ironizó con que Yolanda Díaz pasará a convertirse en "la afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia". Frente a esto, reivindicó que a sus exministros no les ofrecieron "ni una embajada ni un organismo internacional", pese a que el partido desveló que el Gobierno ofreció a Irene Montero una embajada cuando fue apartada de las listas a las elecciones generales de 2023.

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El 22 de enero de 2024, tras anunciar a Irene Montero como candidata a las elecciones europeas, Belarra lo detalló en un mitin: "Irene hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito: una embajada. Una salida que la sacara de España e hiciera que deje de dar problemas".