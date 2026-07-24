Feijóo pide "arrimar el hombro todos juntos" frente a los incendios como "necesitan" las miles de personas afectadas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que la emergencia nacional provocada por la ola de incendios que azota a España exige "arrimar el hombro todos juntos" como, a su juicio, "necesitan" las decenas de miles de personas afectadas por el fuego.

Varios incendios forestales activos en estos momentos han arrasado decenas de miles de hectáreas en España. De ellos, los que más preocupan son los de la Comunidad de Madrid y el de Ávila, por los que el Ministerio del Interior ha declarado la emergencia de interés nacional. Hasta el momento, el que más superficie ha calcinado es el de La Mierla (Guadalajara), con cerca de 35.000 hectáreas quemadas.

Feijóo ha apelado a la cooperación entre administraciones. Así, ha asegurado que la emergencia nacional provocada por los incendios "está ocasionando una situación muy difícil para decenas de miles de personas, que necesitan la única respuesta adecuada ante algo así: arrimar el hombro todos juntos".

Por eso, el presidente del PP ha dicho que quería dar las gracias "a los gobiernos autonómicos que están poniendo todos los medios posibles a disposición del dispositivo". "Con responsabilidad y con visión de Estado. Es el camino", ha indicado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

CRUCE DE DECLARACIONES ENTRE PUENTE Y AYUSO

El mensaje de Feijóo apelando a la colaboración se produce después del rifirrafe entre el Gobierno y el PP tras las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que cargó contra el Partido Popular por reclamar la ayuda de la UME para los incendios mientras recortan impuestos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de "buena" la coordinación entre administraciones en el grave incendio que asola el suroeste la región frente a "mamarrachos" y ha pedido "dejarse de estupideces" y centrarse en "ponerse manos a la obra y salvar vidas".

Poco después, el ministro de Transportes ha llamado "mamarracha" a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese Gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú", ha espetado a través de su perfil en la red social 'X'.

COMUNICACIÓN CON LAS CCAA Y AYUNTAMIENTOS AFECTADOS

Según han informado fuentes del PP a Europa Press, Feijóo estaría manteniendo comunicaciones con los presidentes autonómicos de las zonas más afectadas por los incendios, entre ellos, ha transmitido el partido, trasladando "su apoyo" a Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Fernández Mañueco(CyL) y Emiliano García Page (C-LM).

Asimismo, el PP ha asegurado que Feijóo "está interesándose por la situación en los municipios que han sido confinados o evacuados" y en comunicación con sus alcaldes.

Citan concretamente las localidades madrileñas de Pelayos de la Presa, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Colmenar del Arroyo, a cuyos regidores les ha transmitido su "solidaridad" y la "disposición de las diferentes administraciones gobernadas por el PP para todo aquello que puedan necesitar".

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También han remarcado que "son momentos duros para todos" y han hecho un llamamiento a la "unidad" y a "superar las diferencias ideológicas": "Lo que necesitan las decenas de miles de ciudadanos afectados es que se arrime el hombro y, por ello, el PP no entrará en las provocaciones de nadie. Toca remangarse y trabajar para salvar vidas y minimizar daños", según fuentes del PP.