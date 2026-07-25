Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante.

Sánchez se ha expresado así tras visitar la zona afectada por el incendio de la sierra oeste de Madrid y el puesto de mando avanzado y asistir a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, donde se ha saludado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos. / Mariscal / EFE

"Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente en luchar contra los incendios", ha dicho Sánchez, quien ha subrayado que la situación "sigue siendo compleja" por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos y la posibilidad de que se produzcan tormentas secas.

Por su lado, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, ha explicado que la decisión de unificar el mando ha sido suya y que la ha tomado para tratar la gestión de estos fuegos de manera conjunta y "ganar tiempo", en tanto que ha apuntado que "previsiblemente" se evacuará la zona de San Martín de Valdeiglesias.

El puesto de mando único de los sectores de Ávila y Madrid se instalará en las próximas horas de este sábado en el campo de fútbol de Cenicientos, según han confirmado a EFE fuentes de la UME.

Ayuda militar de Portugal

Durante su intervención, el presidente del Ejecutivo ha dejado claro que "todo el Estado", desde la administración general a las comunidades autónomas afectadas, a las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, está poniendo a disposición todos los recursos a su alcance para hacer frente a las llamas y acoger a los miles de evacuados de municipios madrileños y abulenses. Ha subrayado que son diez las comunidades autónomas que están poniendo a disposición recursos para la respuesta de esta emergencia, a los que se suman los medios aéreos de Grecia e Italia.

Sánchez ha avanzado que el centro de mando ha aceptado también el desplazamiento de más de 100 unidades del Ejército de Portugal para hacer frente al incendio en la provincia de Ávila. "Agilidad, coordinación y eficacia en la respuesta", ha clamado el presidente antes de confiar en que este fin de semana puede abrir "una ventana de oportunidad" para luchar contra este "gravísimo" incendio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / A. Pérez Meca / Europa Press

Más de 20.000 hectáreas quemadas

Hasta el momento son ya entre 13.000 y 15.000 las hectáreas quemadas en la provincia de Ávila y cerca de 10.000 en la región madrileña, según datos del Ministerio del Interior, si bien la Comunidad de Madrid eleva la superficie quemada a unas 12.000 hectáreas.

Respecto a las evacuaciones de poblaciones, son más de 30.000 las personas evacuadas, con desalojo completo de las localidades de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo. Otras 20.000 permanecen confinadas en sus domicilios en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.

En Ávila, Interior cifra en 5.150 los evacuados en Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y La Atalaya del Tiemblo y 8.635 personas confinadas en Cebreros, Navaluenga y El Tiemblo.

Fuente: El Periódico