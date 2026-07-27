El PP evita el choque con Sánchez pero advierte: “Hablar de pacto de Estado para un titular no es suficiente”

El Partido Popular (PP) evitó este lunes el choque directo con Pedro Sánchez y con su Gobierno a cuenta del que ya es el mayor incendio de la historia de España, que afecta a tres comunidades autónomas: Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y que ha obligado a desalojar a 90.000 ciudadanos. Aunque el primer partido de la oposición, que se pronunció a través de una rueda de prensa en Génova de la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, no olvidó mandarle algún toque de atención al jefe del Ejecutivo.

"Estar todo el día hablando de un pacto de Estado solo para un titular no es suficiente, a las pruebas nos remitimos, fue el mismo titular de hace un año, y no ha servido para nada", señaló Gamarra al ser preguntada por las palabras del presidente. Igualmente, y en una velada pero clara alusión a la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló: "Lo que toca es seguir trabajando todos, conjuntamente, como estamos haciendo… no será por falta de provocaciones, pero tenemos delante la imagen de la gente sufriendo, y no nos van a encontrar, el que quiera bronca, se ha equivocado de sitio".

Aunque en su intervención inicial, Gamarra priorizó un discurso más propositivo y de llamada a la “prudencia” ante el riesgo del fuego y a seguir las recomendaciones de las autoridades. Además, la dirigente conservadora reclamó, en línea con lo hecho este domingo por Alberto Núñez Feijóo, que “España responda unida ante las emergencias”, por lo que reivindicó de nuevo un plan nacional contra el fuego. La vicesecretaria de los populares matizó: "Los incendios no entienden de fronteras administrativas, ni de colores políticos, ni de siglas". Y reivindicó su propuesta de un sistema nacional contra el fuego que sea "robusto", a la par que "coordinado". Gamarra pidió que ese plan tenga una "financiación estable y plurianual", así como "políticas claras, definidas e implementadas, que permitan prevenir y que permitan luchar con carácter previo ante lo que está sucediendo". Gamarra insistió que en la lucha contra los incendios como el que afecta en estos últimos días de julio a Madrid, Ávila y Toledo se actúe "durante todo el año y además con una planificación a largo plazo".

"Capacidades estatales"

Ese espíritu propositivo no impidió que, a preguntas de los informadores, la vicesecretaria de los populares afease al Gobierno algunas cuestiones relativas a los incendios. En particular sobre la flota disponible de aviones como los que ahora mismo sobrevuelan las zonas afectadas, que según diversas informaciones están por debajo de los efectivos mínimos requeridos. "Se necesitan capacidades estatales, es decir, capacidad de respuesta, y la reducción de estas capacidades evidentemente no es el camino correcto", así como, detalló, "una coordinación previa de todas las administraciones tendiendo en cuenta nuestro propio sistema de organización política", en referencia al Estado de las Autonomías".

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Sobre la flota, Gamarra fue más clara aún: "Habrá que hacer una reflexión sobre qué ha pasado para que no esté toda la flota disponible y para que un Gobierno que lleva desde el año 2018 nos esté hablando de que posiblemente en el año 2028, en el mejor de los supuestos, podamos incorporar nuevos aviones". La vicesecretaria popular acusó al Ejecutivo de haber sido consciente "durante mucho tiempo, de las debilidades de esa flota, de su falta de modernización", si bien remarcó: "Ahora hay que centrarse en la respuesta a la situación de emergencia".