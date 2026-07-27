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Última hora de la trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Begoña Gómez y Leire Díez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
Dos dimisiones, una cadena de ceses y un investigado en el caso Leire: la Intervención de la Junta de Andalucía que recibe Sofía Rull
La Consejería de Economía nombra a Sofía Rull Rodríguez como Interventora General, buscando dar estabilidad al cuerpo tras un periodo de controversias y dimisiones
El nuevo presidente ejecutivo, que agrupará las funciones de uno y otro cargo, será el accionista minoritario Hugo Castaño, según ha avanzado el citado medio, si bien este nombramiento tiene que tener el visto bueno de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) al tratarse de una empresa "supervisada" tras el préstamo público recibido, agregaron las mismas fuentes.
Dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra, investigados por el préstamo a la aerolínea
El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la misma aerolínea, Roberto Roselli, han dimitido de sus cargos, mientras permanecen investigados por el préstamo recibido en pandemia por la aerolínea, según ha adelantado ABC y han confirmado a EFE fuentes cercanas a los accionistas de la aerolínea.
Ambos admitieron en sus escritos - que se conocieron el lunes acto seguido al de Julio Martínez- dicen que contrataron al consultor "conscientes" de su relación con el expresidente socialista. Por ello asumieron un pago del 1 por ciento de lo que su obtuviera "por tales labores que, eufemísticamente, llamaron de acompañamiento".
En los documentos, a los que se adjunta abundante documentación, tanto Martínez Sola como Roselli inciden en que no llegaron a tener nunca "una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la Sepi", si bien "como una medida desesperada" se asumió que debían contratar con Martínez Martínez por su relación con Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por dichas labores que denominaron de acompañamiento.
Calama cita como investigados al presidente y al CEO de Plus Ultra, Martínez Sola y Roselli , para el 7 y 8 de septiembre
El juez José Luis Calama ha citado en calidad de investigados al presidente y al CEO de la aerolínea, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli Mielle, para el 7 y 8 de septiembre. Ambos presentaron sendos escritos esta semana ante el juez implicando a Rodríguez Zapatero y al que se considera su testaferro, el consultor Julio 'Julito' Martínez Martínez, en el cobro de 'mordidas' a cambio de la obtención del crédito de 53 millones de euros para el rescate de la compañía tras la epidemia de covid.
Irene Montero cree que Zapatero no aclara las cosas porque las que hay "no son bonitas"
- Coincide con el PP en que hay casos de corrupción del PSOE que tuvieron que tener conocimiento de Sánchez
La eurodiputada y candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, interpreta que el extitular del cargo José Luis Rodríguez Zapatero no aclara las cosas porque "seguramente las cosas que hay no son bonitas".
En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia, Montero apuntó que el caso de Zapatero "pinta muy feo", y aventuró que, "si no puedes aclarar las cosas que hay, es que seguramente las cosas que hay no son bonitas".
Más tarde, observó que quedan "muchas cosas que aclarar" y que "cuando no puedes dar respuestas es seguramente porque la respuesta verdadera es un problema o es una decepción", un "sentimiento", ése de la decepción, que siente la ciudadanía progresista.
Esta sensación es la que explica, según reiteró el mensaje habitual de Podemos, que el PSOE tiene "cada vez más dificultades" para "hacer algo útil para la gente", y que de ese desencanto "hay que salir por la izquierda", como en otras ocasiones, para cumplir su función de "revertir las injusticias".
ZP responde a Calama
La decisión del magistrado de rechazar la nulidad ha merecido la pronta respuesta de la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que en un escrito remitido tras conocer esta decisión, al que también ha tenido acceso este diario, en el que insiste en que la causa íntegra no se puso a disposición de las partes, "como muy pronto", hasta el pasado 27 de mayo. Por esta razón, Calama debería rectificar y tramitar el incidente de nulidad presentado, sostiene Moreno.
El intento de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero de anular la causa abierta contra él por tráfico de influencias y blanqueo de capitales cae, de momento, en saco roto. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ni siquiera admite a trámite el denominado incidente de nulidad, alegando un motivo formal, que fue presentado después de que transcurriera el plazo de 20 días hábiles que señala la ley desde que la parte tiene acceso material a las actuaciones.
La petición fue realizada el pasado 25 de junio, cuando el plazo legal para solicitar esta cuestión concluyó tres días antes, según señala el magistrado en un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La defensa ejercida por el abogado procesalista Víctor Moreno reclamaba "nulidad general" del conocido como caso Plus Ultra por presunta vulneración de derechos fundamentales, al considerar que se aportó prueba "ilícitamente analizada" por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para justificar el registro del despacho del expresidente del Gobierno.
La defensa también pedía la exclusión del procedimiento de doce resoluciones, entre ellas las de entrada y registro en la oficina del expresidente del Gobierno y el que abría pieza separada para investigar el origen de las joyas incautadas en su despacho en la calle Ferraz de Madrid.
Gamarra acusa a Zapatero de "mentir" y dice que "no le creyó nadie": "Es una gran estafa para los españoles"
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de "mentir descaradamente" y ha asegurado que "no le creyó nadie". A su entender, lo que buscó con su entrevista televisiva fue un "lavado de cara" e intentar "desviar el foco".
"Esa entrevista evidentemente no creo que se le hayan recomendado sus abogados, ni creo que le favorezca, entre otras cosas, porque ahonda todavía más en que Zapatero es una gran mentira y una gran estafa para los españoles", ha declarado Gamarra en sendas entrevistas en Antena 3 y Cuatro, que ha recogido Europa Press.
Cristina Gallardo
El juez rechaza el intento de Zapatero de anular la causa porque se solicitó fuera de plazo
Calama también ha citado en calidad de investigados al presidente y al CEO de la aerolínea, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli Mielle, que admitieron por escrito pago de 'mordidas' para el 7 y 8 de septiembre.