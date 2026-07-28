Naufragio
Los acusados del "Villa de Pitanxo" deberán acudir a la Audiencia Nacional el 5 de agosto tras no haberse personado hoy
El juez Ismael Moreno les había emplazado a asistir este martes a Madrid para entregarles el auto de apertura de juicio oral
El mes de agosto es prácticamente inhábil en los juzgados, aunque continúan siempre operativos en trabajos de guardia, por ejemplo. Los de la Audiencia Nacional también y, de hecho, hasta ellos deberán desplazarse el 5 de agosto las tres personas físicas acusadas por la causa que investiga el naufragio del Villa de Pitanxo. Tenían que haberse personado hoy para serles entregado, en mano, el auto de apertura de juicio oral, emitido el pasado viernes por el magistrado Ismael Moreno y desgranado por FARO. No fueron.
Los acusados en este procedimiento son el capitán del pesquero, Juan Enrique Padín, así como los directore de Flota y administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Ortega y José Antonio Nores Rodríguez. La armadora está personada también en la causa, como responsable civil subsidiaria, y deberá hacer lo propio la aseguradora British Marine, en su condición de responsable civil directa.
Además de emplazarlos a asistir a Madrid este martes, Moreno les incluyó un requerimiento adicional, mayúsculo y apremiante, en el mismo auto: que presten, "en el plazo de un día", una fianza civil y solidaria (entre todos) por 44 millones de euros "para asegurar las responsabilidades" que se les pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria.
"Los tres acusados conocían el peligro concreto y grave para la vida que generaban con su conducta" , apela uno de los escritos de acusación, aludiendo a las prácticas presuntamente negligentes del patrón del buque y la armadora, cuyo buque llevaba faenando en el caladero de NAFO cuatro años tras habérsele retirado la autorización por problemas de sobrepeso, como desveló FARO. "El capitán —complementa otra de las acusaciones— optó reiteradamente por conservar el aparejo y las capturas antes que picar los cables [...] Los armadores consintieron y mantuvieron esa estructura de riesgo por razones de beneficio económico" .
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