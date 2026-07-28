El Gobierno de España declara 11 zonas catastróficas en Aragón por los incendios forestales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 211 episodios catastróficos, en su mayoría incendios forestales, ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio, en catorce comunidades autónomas. En Aragón, hasta 11 zonas han sido reconocidas con esta categoría, que facilita las ayudas para la recuperación de los espacios, la concesión de subvenciones o la exención de algunas tasas a las personas afectadas materialmente por el fuego que ha calcinado cientos de miles de hectáreas en el mes de julio en España.

En la comunidad autónoma, los incendios de Alcampell-Tamarite de Litera, Uncastillo y Leciñena son los tres del mes de junio que han hecho que el Gobierno de España declare zona catastrófica estas localidades, y sus entornos, por el fuego. Ya en el mes de julio, hasta ocho focos de llamas han hecho que el Ejecutivo central haya decretado medidas para impulsar la vuelta a la normalidad en La Fueva, Loporzano, Castillonroy, Peñarroya de Tastavíns, Orés, Ejulve y Cerollera. Aparece en una segunda ocasión Ejulve, al reactivarse el fuego cuatro días después de la primera declaración de las llamas.

El acuerdo, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio del Interior, comprende emergencias registradas en Andalucía, Aragón, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia y la Comunidad Valenciana.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que los incendios han causado ya "más de una decena de víctimas mortales" y ha subrayado que el pasado año también resultó "particularmente difícil" para los servicios de emergencia, el Sistema Nacional de Protección Civil y para los habitantes de los territorios afectados.

"¿Qué más tiene que pasar, qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática?", se ha preguntado Sánchez en referencia al pacto de Estado propuesto por el Gobierno durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros para hacer balance del curso político. El presidente ha afirmado que "la emergencia climática mata" y el negacionismo "desarma" a quienes deben proteger a la población, porque impide anticipar "la envergadura del desafío".

Entre los sucesos más graves declarados como emergencia de protección civil figura el incendio de Los Gallardos, en Almería, que causó trece fallecidos y cuantiosos daños materiales. También durante el mes de abril se registraron incendios forestales en Galicia y en Asturias, entre los que destacó el incendio forestal declarado en Ponteareas, en la provincia de Pontevedra, que alcanzó la situación operativa 2 y requirió el apoyo de medios estatales.

El acuerdo recoge además emergencias provocadas por lluvias, tormentas, fenómenos costeros, desprendimientos, incendios industriales, accidentes con mercancías peligrosas e incidentes en instalaciones químicas. También incorpora, fuera del periodo general, los fuertes vientos ocasionados en Cataluña por la borrasca Marta el pasado 9 de febrero.

La declaración permite a los damnificados solicitar las ayudas gestionadas por Interior para paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, compensar gastos de las corporaciones locales y atender pérdidas en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También podrán subvencionarse las prestaciones personales o de bienes realizadas para responder a las emergencias y aprobarse exenciones de las tasas por duplicados de permisos de circulación o conducción, bajas de vehículos siniestrados.

Asimismo, la declaración abre la vía a beneficios fiscales, medidas laborales y exenciones o bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social. Hacienda podrá establecer exenciones en el impuesto sobre bienes inmuebles y reducciones en el impuesto sobre actividades económicas. Habrá ayudas por un importe de hasta el 50 por ciento a los proyectos que ejecuten las entidades locales.

La DGA llama a "procesos ágiles" para el pago de ayudas

El Gobierno de Aragón también quiere avanzar en esta gestión de ayudas. Por ese motivo la vicepresidenta autonómica, Mar Vaquero, ha explicado que se trabajará con todas las consejerías para lograr "un proceso ágil" que dé respuesta a los afectados.

En este sentido Vaquero ha recordado que el Gobierno de Aragón ya aprobó, meses atrás, un decreto marco para agilizar la concesión de estos fondos de compensación, por lo que no va a ser necesario volver a llevarlas al Consejo de Gobierno, que se reúne este miércoles. Por lo que se sabe, las ayudas cubrirán el 50% de los daños no asegurados.

Ante las críticas por falta de medios (Aragón es una de las comunidades que menos invierte en extinción por habitante) la popular ha replicado que en los últimos años también se ha producido un aumento gradual de los recursos para la extinción y ha señalado que el objetivo de la legislatura es seguir ampliando esos recursos.

Por otro lado, ha recordado que la creación de la Agencia Aragonesa de Emergencias, muy avanzada, implicará un cambio de modelo que permitirá el abordaje de incendios, inundaciones y otras desgracias respetando la prioridad de "salvar vidas".

En referencia a la convocatoria del Consejo Nacional de Protección Civil, ha defendido la celebración del foro señalando que el Ejecutivo trabajará con las aportaciones que se expresen en esta reunión. "Tenemos que poner medidas que hagan más eficaz el trabajo de prevención, porque ahora hablamos de incendios pero también tenemos que abordar daños provocados por el agua, así que valoramos positivamente que se genere ese foro nacional", ha reconocido.

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Con todo, ha pedido "colaboración y lealtad institucional", rechazando los comentarios "desafortunados e incendiarios" que ha difundido el ministro Óscar Puente. "Son indecentes e intolerables, esperemos que esto se pueda tratar también en la reunión, porque lo único que hacen es buscar enfrentamiento y nos sitúan en un lugar muy lejano del que buscan las personas que sufren estos daños".