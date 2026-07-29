Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles la concesión del indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, y ha rechazado tajantemente que la decisión responda a negociaciones políticas o a acuerdos con los partidos independentistas.

Durante una comparecencia ante los medios, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que la medida se limita a ejecutar el criterio expresado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que consideró excesiva la pena de prisión impuesta a Borràs y solicitó su revisión. Sánchez ha querido zanjar cualquier interpretación política sobre la decisión y ha subrayado que el indulto responde exclusivamente a razones jurídicas.

"Nada tiene que ver con la negociación de presupuestos"

El presidente ha apuntado que el indulto aprobado por el Consejo de Ministros es parcial, ya que mantiene la condena por el delito de malversación y únicamente afecta a la pena de prisión. "A la primera de las cuestiones, que es el indulto, para ser preciso, parcial. Esto es como consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se establece que la pena de prisión es excesiva en la sentencia", ha explicado Sánchez.

Según ha señalado, fue el propio alto tribunal catalán quien defendió que debía mantenerse la condena por malversación, pero rebajar la pena privativa de libertad por considerarla desproporcionada. "La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva", ha añadido.

Defiende que el Gobierno ejecuta el criterio del tribunal

A partir de ese razonamiento, Sánchez ha defendido que el Ejecutivo no ha adoptado una decisión política discrecional, sino que ha actuado siguiendo la recomendación formulada por el propio órgano judicial que dictó la sentencia.

"Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", ha afirmado el presidente. El jefe del Ejecutivo ha insistido en varias ocasiones en que la medida no guarda relación con la actualidad política ni con las negociaciones parlamentarias que mantiene el Gobierno con los distintos grupos.

Rechaza cualquier vinculación con los acuerdos parlamentarios

Sánchez ha rechazado expresamente que el indulto parcial pueda interpretarse como una concesión al independentismo o como una moneda de cambio para facilitar futuros acuerdos en el Congreso. "Eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que ver con la política. Por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro", ha concluido el presidente.

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Con estas declaraciones, el presidente del Gobierno ha tratado de desactivar las críticas de la oposición, que había vinculado la decisión del Ejecutivo a la necesidad de mantener el apoyo parlamentario de los partidos independentistas. Sánchez, sin embargo, ha sostenido que el indulto parcial responde exclusivamente al criterio expresado por el TSJC, que consideró excesiva la pena de prisión impuesta a Laura Borràs mientras mantenía el resto de la condena.