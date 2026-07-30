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Crisis migratoria

Bruselas ofrece apoyo a España con Frontex en Ceuta y pide a Marruecos medidas inmediatas

El comisario Magnus Brunner traslada al ministro Grande-Marlaska la disposición de la UE a incrementar el respaldo ante la presión migratoria

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Lucía Feijoo Viera

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EP

Bruselas

La Comisión Europea ha ofrecido este jueves reforzar el apoyo a España con asistencia financiera, técnica y operativa, incluido a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), para "controlar la situación" en Ceuta, al tiempo que ha asegurado que mantiene contactos con las autoridades marroquíes para garantizar que adopten "medidas inmediatas" que pongan fin a las "peligrosas travesías" hacia la ciudad autónoma.

"La protección de las fronteras exteriores de la Unión es una parte crucial de nuestros esfuerzos para luchar contra la inmigración irregular. Estamos en contacto con las autoridades competentes ante la evolución de la situación en Ceuta", ha señalado el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, que ha explicado que ya ha trasladado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la disposición del bloque a incrementar su respaldo.

En concreto, Bruselas plantea recurrir a Frontex, la agencia europea que presta apoyo a los Estados miembro en la vigilancia y gestión de las fronteras exteriores de la UE, como parte de la respuesta comunitaria para ayudar a España a gestionar la presión migratoria en la ciudad, mientras mantiene contactos con las autoridades marroquíes para tratar de evitar nuevos cruces.

"He trasladado al ministro Grande-Marlaska la disposición de la UE a aumentar el apoyo a España, también a través de Frontex, para controlar la situación. Asimismo, estamos trabajando con las autoridades marroquíes para garantizar que se realizan todos los esfuerzos necesarios para impedir estas peligrosas travesías", ha añadido.

En la misma línea, fuentes comunitarias han indicado que Bruselas es "consciente de los últimos acontecimientos en Ceuta" y sigue "de cerca" una situación que continúa evolucionando, al tiempo que han recalcado que "combatir la inmigración irregular, proteger la integridad de las fronteras exteriores de la Unión y evitar el abuso" del marco jurídico es "de suma importancia".

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

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Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta / REDUAN DRIS / EFE

Asimismo, han celebrado la "estrecha cooperación" entre España y Marruecos para hacer frente a estos flujos y "garantizar el rápido retorno de quienes han entrado en Ceuta ilegalmente, de conformidad con las normas aplicables".

Además, Bruselas ha insistido en que Marruecos sigue siendo un "socio clave y de confianza" del bloque en materia migratoria y ha destacado que ambas partes han intensificado durante los últimos años la cooperación en gestión de fronteras, lucha contra las redes de tráfico de personas y migración, con el objetivo ahora de elevar esa relación a una asociación estratégica e integral.

La mayor crisis migratoria desde 2021

La respuesta de Bruselas llega después de que este jueves Ceuta haya sufrido la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, con la entrada durante horas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias con mujeres y menores, que han accedido a la ciudad autónoma tanto a nado como bordeando el espigón del Tarajal y flanqueando la valla fronteriza.

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Ante esta situación, el Gobierno español y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para devolver "lo antes posible" a todas las personas que han entrado de forma irregular, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que ambos países trabajan conjuntamente para recuperar la normalidad y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará hasta allí este viernes para gestionar sobre el terreno la crisis.

Fuente: El Periódico

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