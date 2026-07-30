El Gobierno moviliza al Ejército a la frontera de Ceuta con Marruecos ante la llegada de miles de jóvenes

Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta.

Así lo ha determinado el Ejecutivo ante la situación que se vive en la ciudad y después de la llamada del presidente ceutí Juan Jesús Vivas a Pedro Sánchez reclamándole medios. Si bien, este despliegue para el Gobierno de Ceuta insiste en el cierre de la frontera, denuncia la "actitud pasiva" y tacha de "respuesta claramente insuficiente" la que está ofreciendo el Ejecutivo central.

Pedro Sánchez, junto con el ministro del Interior, se desplazará este viernes a la frontera del Tarajal, en donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Después, irán al Palacio de la Asamblea para asistir a una reunión de coordinación con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y demás autoridades locales.

Desde el Gobierno se apostilla que los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil, que es la que tiene la custodia del control fronterizo.

Ante la llegada de cientos de jóvenes a nada a la ciudad autónoma, los servicios de atención y acogida de inmigrantes en Ceuta se han visto sobrepasados. A ello se ha unido en, en esta jornada de hoy, se ha producido una llegada masiva de personas por la frontera terrestre.

En concreto, según el despliegue facilitado por el Gobierno y tras las quejas de Política y Guardia Civil con la necesidad de más medios, a los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza, se ha sumado ya un pelotón adicional (20 efectivos) y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos.

Por su parte, la unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. Se envían dos grupos de buceadores (8 efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Andalucía.

Además, a las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (2 embarcaciones medias y 4 embarcaciones tipo zodiac), se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio. En los próximos días, según el Gobierno, se incorporarán al Servicio Marítimo 5 Patrones de Embarcación, 3 Mecánicos-Marineros y pilotos de drones. Y el Servicio Aéreo se reforzará con un helicóptero.

Policías desde Sevilla y Málaga

En lo que respecto a la Policía Nacional, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de extranjería, compuesto por 6 personas, para apoyar las labores de reseña y documentación.

En Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos, mediante la dotación de jornadas extraordinarias. Además, según Interior, este jueves se han incorporado tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añaden en los próximos días los equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos de UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.