Polémica por la compra de un ático
Tellado se remite a las explicaciones de Ayuso sobre el ático y arremete contra el Gobierno: "Se han pagado pisos a sobrinas de ministros"
El Partido Popular defiende la decisión de la Comunidad de Madrid sobre el uso del ático de lujo como sede transitoria.
La dirección nacional del Partido Popular (PP) se pronunció este jueves por primera vez sobre la polémica del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid y que, según Isabel Díaz Ayuso, será empleado como oficina de manera transitoria mientras se acometen las obras de reforma integral de la sede del Ejecutivo madrileño en la Puerta del Sol. En una rueda de prensa en la sede de Génova convocada tras una reunión de Alberto Núñez Feijóo con los responsables de medio ambiente de los gobiernos autonómicos del PP, con motivo de los incendios, el secretario general, Miguel Tellado, respondió a varias preguntas sobre la polémica.
El número dos de los populares se remitió a las explicaciones ofrecidas este miércoles por Ayuso, y se mostró "sorprendido" por las críticas del Gobierno central a esta cuestión. "Me sorprende ver salir a ministros del Gobierno de España en tromba contra esta cuestión, cuando desde el Gobierno de España y a través de mordidas se le han pagado pisos a sobrinas de ministros", afirmó el número dos de los populares.
Tellado resumió así la postura del PP: "Se trata de una obra integral en la sede de la presidencia del gobierno autonómico. Tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar. Eso es lo que se ha explicado y nosotros nos atenemos a esas explicaciones".
Noticia en elaboración.
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Fuente: El Periódico
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