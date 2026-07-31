Agentes marroquíes abortan varios intentos de entrada a Melilla en diferentes puntos de la valla

Las fuerzas de seguridad marroquíes han abortado en la tarde de este viernes los intentos de entrada irregular de varios grupos de migrantes que han tratado de aproximarse sin éxito a diferentes puntos del perímetro y la frontera de Melilla, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Las mismas fuentes han señalado que el dispositivo anunciado por la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, permanece preparado para responder a los distintos escenarios que puedan producirse, adaptando la respuesta operativa en función de la evolución de la situación.

Además, “hay una comunicación permanente y una estrecha coordinación con las autoridades marroquíes”, ha agregado la Delegación del Gobierno.

Moh permanece en la frontera de Beni-Enzar desde primera hora de la tarde realizando un seguimiento en directo y continuo de la evolución de la situación y de las posibles actuaciones del dispositivo junto a algunos mandos policiales, entre ellos el jefe superior de Policía, Juan de Dios Piedra.

Al igual que ha hecho este viernes en una comparecencia pública, la delegada del Gobierno ha expresado su agradecimiento y reconocimiento a los profesionales de las fuerzas de seguridad, así como a las fuerzas marroquíes por su colaboración.

Uno de esos intentos ha tenido lugar poco antes de las siete de la tarde tras extenderse el rumor de una inminente reapertura del paso fronterizo de Beni-Enzar, si bien las fuerzas marroquíes han logrado contenerlo mediante el uso de material antidisturbios, según han informado a EFE algunos testigos.

Melilla sufrió en la noche del jueves y durante toda la madrugada del viernes una noche “compleja” de presión migratoria con intentos de entrada simultáneos en varios puntos que se saldó con la entrada irregular de unos 130 migrantes, la mayoría menores de edad, concretamente 84.

La Policía interviene en el CETI de Ceuta

Decenas de personas esperan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). / Europa Press / Europa Press

En Ceuta, por su parte, la Policía Nacional se encuentra desplegada en el acceso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) después de que cientos de personas de origen magrebí y subsahariano intentaran acceder a la fuerza, según ha podido comprobar Europa Press.

Cinco furgones del Cuerpo policial se han desplazado al centro de acogida para atender el aviso recibido desde el interior de las instalaciones, donde los trabajadores han tenido que ponerse a salvo al comenzar las trifulcas en el exterior.

La situación no ha sido controlada al completo, según han asegurado fuentes policiales a Europa Press, aunque los efectivos han logrado alejar de la puerta de acceso a los migrantes.

El CETI se encuentra saturado desde hace varios días. Este jueves ya albergababa a un millar de personas, pese a tener 512 plazas. En sus inmediaciones acampan desde ayer otros mil inmigrantes.

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Sobre las 21.45 horas de este viernes, el número de personas fuera del centro de acogida se ha reducido. Quedan apenas 400, muchos de ellos origen subsahariano que están en los alrededores de la carretera ascendente que conduce al CETI.

Fuente: El Periódico