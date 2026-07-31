Melilla mantiene la tranquilidad: "Esto no es Ceuta"

Melilla mantiene la calma y la tranquilidad mientras en Ceuta se vive ya una nueva situación de grave emergencia por la avalancha migratoria con 50.000 inmigrantes llegados a esa ciudad autónoma en los últimos días. Fuentes del Gobierno melillense, que preside el popular Juan José Imbroda, dejan claro que la situación no es, afortunadamente, subrayan, comparable y no tiene, ni de lejos, la misma envergadura. "Esto no es Ceuta", aseguran de manera gráfica. Algo que atribuyen a la inexistencia en Melilla de un paso tan accesible entre Marruecos y el territorio español como la playa de El Tarajal.

A diferencia de en Ceuta, realizar el salto a España es enormemente más complejo que a través de la citada playa, en la que transitar de un lado a otro es como hacerlo por un acantilado, lo que pese a los riesgos es factible, como evidencia la situación que se vive en el territorio ceutí.

Pese a ello, la situación obligó este jueves al cierre de la frontera con Marruecos tras intentos de entrada de muchísimas personas procedentes del lado marroquí de la frontera por Beni Enzar, una ciudad portuaria situada en el nordeste del vecino del sur. Las fuentes consultadas describen cómo se han producido intentos de llegada durante la madrugada del jueves al viernes, si bien en una cuantía muchísimo menor que en Ceuta. Lo Policía local melillense prestó en todo momento ayuda a los efectivos de la Policía Nacional que se hicieron cargo de la situación.

Muchos menores

Por su parte, la delegada del Gobierno central en Melilla, la socialista Sabrina Moh, cifró en 130 personas las que han accedido a la ciudad desde el jueves de manera irregular. Un "importante" porcentaje de los mismos, explicó, menores de edad. Fuentes del gobierno melillense informan de la entrada de 75 menores en los centros de acogida, que son competencia de las autoridades de la ciudad autónoma.

En total se tuvieron que derivar a sesenta de esos individuos para realizar diversas atenciones sanitarias, varias de ellas que finalmente hubo que ingresar en el Hospital Universitario de Melilla. Allí, como en Ceuta, y a diferencia de lo que ocurre en todas las comunidades autónomas, la gestión hospitalaria corresponde al Gobierno central, y por lo tanto al Ministerio de Sanidad que comanda Mónica García.

Igualmente, la delegada del Gobierno informó de la coordinación de las tareas ante la emergencia de cara a una posible futura reapertura de la frontera con el Reino de Marruecos.