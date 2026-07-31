PP y Vox coinciden en responsabilizar a Sánchez en exclusiva de la crisis en Ceuta y reclaman "recuperar el control"

"Recuperar el control ya". Con estas cuatro palabras concluyó Alberto Núñez Feijóo el vídeo mediante el que este jueves se pronunció sobre la crisis en Ceuta, ante la llegada masiva de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos. En ningún momento se refirió al régimen de Mohamed VI, salvo para reclamarle a Pedro Sánchez que activase una vía diplomática de solución con "Marruecos y la Unión Europea". Tampoco Santiago Abascal -en un lenguaje mucho más crudo y acusando al presidente del Gobierno de haber provocado lo que calificó como "invasión" por el proceso de regularización migratoria aprobado por el Ejecutivo- mencionó a la dictadura marroquí en su primera intervención sobre la crisis, donde no dudó en responsabilizar al presidente de cualquier agresión o incidente violento que pueda producirse a futuro en la ciudad autónoma.

Tanto el presidente del Partido Popular (PP) como el de Vox, que en muchísimas ocasiones han arremetido contra el líder del PSOE por su giro copernicano en las relaciones con el vecino del sur y en la posición española sobre el Sahara Occidental, admitiendo por primera vez la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española, orillaron en esta ocasión esta cuestión. Todo ello después de la reciente visita de Sánchez a Argelia, en la que el presidente del Gobierno acordó con las autoridades argelinas la próxima celebración este otoño de la VIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre ambos países.

En definitiva, como evidencia también que Vox se haya apresurado a pedir las comparecencias en el Congreso de los Diputados de los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, así como la de la directora del departamento de seguridad nacional, la general Loreto Gutiérrez Hurtado (pero no, curiosamente, la del titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares) las formaciones de la derecha y de la extrema derecha circunscriben la crisis a una cuestión de seguridad o de política migratoria, antes que de política exterior.

Una impresión que se ratifica cuando se consulta a fuentes del PP conocedoras de la materia, que insisten en subrayar esa perspectiva exclusivamente securitaria de la crisis en la ciudad autónoma, que recuerda a la vivida hace cinco veranos, en el año 2021, tras la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y que precisamente precedió al mentado giro de Sánchez en referencia a Rabat. "Ha sido una irresponsabilidad, una negligencia y, ahora, la emergencia es mucho mayor, por eso Feijóo ha exigido, además de lo defendido hasta ahora -poner elementos físicos de contención en el mar, hasta en tanto no se modifica la ley para que los rechazos en frontera se puedan aplicar en el mar- activar el artículo 23 de la ley de seguridad nacional y desplegar al ejército y reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para disuadir" explican al respecto.

El contexto y los apoyos internacionales

A diferencia de la crisis de 2021, que coincidió con el inicio del primer y a la postre único mandato del demócrata Joe Biden en la Cada Blanca, ahora esta situación en Ceuta llega con la segunda etapa de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, un país que cuenta a Marruecos entre sus principales aliados.

Las visiones de Feijóo y Abascal fueron respaldadas por importantes correligionarios europeos de ambos. El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, aseguró que las imágenes vistas, por ejemplo, en la playa de El Tarajal, serían "una consecuencia directa de dos factores combinados, "la regularización masiva de inmigrantes" y "la instrumentalización de la inmigración ilegal". Igualmente, el jefe de filas de los populares europeos reclamó directamente a Sánchez una actuación "con rapidez y firmeza para proteger nuestras fronteras exteriores comunes".

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Mientras tanto, el presidente de Reagrupación Nacional, Jordan Bardella, el partido de Marine Le Pen, en este caso contestando directamente a Abascal en la red X, alertó: "Al regularizar a cientos de miles de clandestinos, el primer ministro socialista de España, Pedro Sánchez, ha abierto las puertas de Europa a todos los peligros. El resultado está ahí: desde hace varios días, miles de migrantes afluían al enclave de Ceuta. Mañana estarán en nuestras calles, contra la voluntad del pueblo francés. El gobierno debe urgentemente reforzar los controles en la frontera terrestre con España".