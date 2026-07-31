Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Áticos ZaragozaBarrio ZaragozaDiego MonzónPaseo de los PlátanosCrisis Ceuta y MelillaCiere Marco Aldany
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El presidente de Ceuta critica la "insuficiente" respuesta del Gobierno y asegura que son 60.000 las personas que han entrado

Junta de Portavoces de Ceuta con el presidente, Juan Jesús Vivas en el centro.

Junta de Portavoces de Ceuta con el presidente, Juan Jesús Vivas en el centro. / GARIELA SARDÁ NUÑEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Tardía e insuficiente". De esta manera ha calificado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la respuesta ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez a la crisis migratoria en la que se encuentra sumida la ciudad autónoma desde este pasado jueves. Tras la visita del jefe del Ejecutivo y su posterior comparecencia, en la que ha tildado la llegada masiva de migrantes de una "violación de la integridad territorial de España", Vivas ha asegurado que la situación es "absolutamente insostenible" y ha elevado a 60.000 las personas que han entrado de manera irregular a Ceuta.

Rodeado por los portavoces de todos los partidos presenten en la Asamblea de la ciudad autónoma, Vivas ha asegurado que esta cifra de 60.000 personas -fuentes de la Guardia Civil aseguraban a primera hora de hoy que eran 49.000- es igual al 70% de la población ceutí y que de extrapolarlo al territorio peninsular sería como si entraran 34 millones de personas. "Evidentemente, esta es una cifra que es imposible de asimilar y está más que justificada la sensación de la ciudad de inseguridad, inquietud, impotencia y abandono", ha dicho".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. Costco abre un nuevo espacio en el centro de Zaragoza: ubicación y regalos
  2. El municipio de Zaragoza que lleva a Ruth Empoderada, Leticia Sabater y El Cejas a sus fiestas patronales
  3. Entrevista a Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: 'Nos falta un central rápido en transiciones y un delantero distinto a Espiau
  4. Un incendio dispara todas las alarmas en Villanúa, en el Pirineo aragonés: un accidente de tráfico y la piscina municipal desalojada para que el helicóptero coja agua
  5. Los expertos en limpieza coinciden: 'Nunca friegues el suelo al mediodía porque genera una mayor sensación de calor
  6. Zaragoza recuperará los vuelos con Santiago el año que viene: billetes por menos de 20 euros
  7. Solo 9 agentes se presentan a las 8 plazas de la unidad Viogén de la Policía Local de Zaragoza
  8. Un campeón internacional se refugia en un precioso enclave del Pirineo aragonés durante su pretemporada: 'La preparación continúa

Los secretos de la nueva instalación del Acuario con el ajolote como protagonista

Paquitos de Ternasco de Aragón para elegir en el Festival Amante de Borja

Paquitos de Ternasco de Aragón para elegir en el Festival Amante de Borja

'Empenta Artieda' y 'Pueblos en Arte: Torralba', dos documentales sobre el éxito del combate a la despoblación de los pueblos aragoneses

'Empenta Artieda' y 'Pueblos en Arte: Torralba', dos documentales sobre el éxito del combate a la despoblación de los pueblos aragoneses

Tres jóvenes detenidos por robar en el interior de media docena de vehículos en Zaragoza: dos eran menores

Tres jóvenes detenidos por robar en el interior de media docena de vehículos en Zaragoza: dos eran menores

Lalo Arantegui se reúne con Bazdar al término de la sesión matinal de entrenamiento del Real Zaragoza

Lalo Arantegui se reúne con Bazdar al término de la sesión matinal de entrenamiento del Real Zaragoza

El desencanto

El desencanto

El Festival de música antigua de Daroca acoge ocho conciertos y una renovada oferta formativa

El Festival de música antigua de Daroca acoge ocho conciertos y una renovada oferta formativa

¿Dónde estaba el paseo de los Plátanos de Zaragoza?

Tracking Pixel Contents