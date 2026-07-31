Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Áticos ZaragozaBarrio ZaragozaDiego MonzónPaseo de los PlátanosCrisis Ceuta y MelillaCiere Marco Aldany
instagramlinkedin

Crisis Migratoria

Robles califica de "atentado a la integridad territorial" la crisis migratoria de Ceuta

La ministra de Defensa anuncia que las personas que han pasado la frontera "van a volver a Marruecos sin ninguna duda"

Robles califica de &quot;atentado a la integridad territorial&quot; la crisis migratoria de Ceuta

Robles califica de "atentado a la integridad territorial" la crisis migratoria de Ceuta / Lucía Feijoo Viera / PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juana Martínez

La ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó este viernes la crisis migratoria de Ceuta como un "atentado a la integridad territorial", lo hizo durante su visita al astillero de Navantia en Cartagena para conocer los nuevos avances del submarino S-82.

Robles explicó que en la Comandancia General de Ceuta hay 3.000 militares de las distintas unidades, "desde el momento en que se nos requirió por la Guardia Civil".

Para la ministra "lo más importante es que nuestro objetivo es reforzar la protección que da la Guardia Civil y sobre todo decir que estamos con Ceuta, que lo que ha ocurrido ayer es un atentado a la integridad territorial, que las mafias tienen que saber que no va a quedar su actuación impune".

Asimismo, la titular de Defensa quiso destacar la actuación humanitaria del Ejército.

"Haría un llamamiento a todos esos jóvenes y familias que engañados por las mafias han cruzado el espigón, han llegado a Ceuta, tienen que saber que se va a aplicar la legalidad española, que evidentemente va a haber devoluciones, que esto no es una entrada sin más, que se va a cumplir la legalidad", es más, Robles específico que cumpliendo la propia sentencia del Tribunal Supremo se van a instalar boyas para que haya una contención.

La ministra quiso reiterar que "las mafias dejen de engañar a los jóvenes y a las personas que cruzan desde Marruecos a Ceuta porque su destino final va a ser volver a Marruecos poniendo en riesgo sus vidas".

"Esto no es una guerra, son personas, seres humanos, menores, familias que vienen engañadas a Ceuta y que, por tanto, hay que darles el tratamiento adecuado siempre desde el punto de vista de protección y seguridad de Ceuta, pero también hay un componente humanitario, evidentemente no estamos en una guerra. Así que el ejército va a estar para apoyar en todo momento a la ciudadanía y también aquellas labores que sean humanitarias y sobre todo lo más importante, que se sepa que van a volver a Marruecos sin ninguna duda", afirmó Robles.

La ministra señaló que "todos los militares de Ceuta están para prestar ayuda a la población, para defender la integridad territorial y evidentemente las medidas que se tienen que tener y que tomar son siempre con arreglo al principio de proporcionalidad para no poner en riesgo ninguna vida humana y tratar de salvar a aquellas que estén en peligro".

Noticias relacionadas

Por último, sobre la necesidad de declarar la emergencia nacional Robles comentó que "no se trata de un problema de determinar qué normas aplicar o no, aquí tenemos que estar todos unidos en el apoyo a la españolidad de Ceuta y a la integridad de Ceuta".

Fuente: La Opinión de Murcia

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Costco abre un nuevo espacio en el centro de Zaragoza: ubicación y regalos
  2. El municipio de Zaragoza que lleva a Ruth Empoderada, Leticia Sabater y El Cejas a sus fiestas patronales
  3. Entrevista a Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: 'Nos falta un central rápido en transiciones y un delantero distinto a Espiau
  4. Un incendio dispara todas las alarmas en Villanúa, en el Pirineo aragonés: un accidente de tráfico y la piscina municipal desalojada para que el helicóptero coja agua
  5. Los expertos en limpieza coinciden: 'Nunca friegues el suelo al mediodía porque genera una mayor sensación de calor
  6. Zaragoza recuperará los vuelos con Santiago el año que viene: billetes por menos de 20 euros
  7. Solo 9 agentes se presentan a las 8 plazas de la unidad Viogén de la Policía Local de Zaragoza
  8. Un campeón internacional se refugia en un precioso enclave del Pirineo aragonés durante su pretemporada: 'La preparación continúa

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ordena dejar sin ayudas a las ONG que "colaboren con la invasión migratoria de Ceuta", aunque no da nombres

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ordena dejar sin ayudas a las ONG que "colaboren con la invasión migratoria de Ceuta", aunque no da nombres

Esta es la subida que se va a aplicar a los abogados y procuradores del turno de oficio en Aragón

Esta es la subida que se va a aplicar a los abogados y procuradores del turno de oficio en Aragón

Este célebre presentador será premiado con un galardón que ya recibió Vicente del Bosque

Este célebre presentador será premiado con un galardón que ya recibió Vicente del Bosque

CaixaBank concede más de 187 millones de euros de financiación a clientes particulares de Aragón en el primer semestre de 2026

CaixaBank concede más de 187 millones de euros de financiación a clientes particulares de Aragón en el primer semestre de 2026

El juez rectifica y acepta pronunciarse sobre algunas nulidades planteadas por Zapatero

El juez rectifica y acepta pronunciarse sobre algunas nulidades planteadas por Zapatero

Los dueños del Oceanogràfic de Valencia hablan por primera vez tras asumir la gestión del Acuario de Zaragoza

Los dueños del Oceanogràfic de Valencia hablan por primera vez tras asumir la gestión del Acuario de Zaragoza

La revista National Geographic elegirá a su pueblo más bonito de agosto entre cinco municipios de Aragón

La revista National Geographic elegirá a su pueblo más bonito de agosto entre cinco municipios de Aragón

Multas en el Pirineo aragonés: las prácticas prohibidas que vigila la Guardia Civil este verano

Multas en el Pirineo aragonés: las prácticas prohibidas que vigila la Guardia Civil este verano
Tracking Pixel Contents