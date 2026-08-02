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Crisis migratoria

Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”

Incontable el número de menores acogidos en Ceuta: "Hasta el jueves había en los centros 800 menores", pero a partir de ese día se dejó de contar ante la magnitud de la situación

Ceuta mira "con preocupación" los 5.000 migrantes que estiman se han quedado por la ciudad

Dos varones adolescentes duermen en un parque, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Dos varones adolescentes duermen en un parque, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno / Europa Press

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May Mariño

Ceuta | Enviada especial

Hablar de cifras concretas es algo difícil estos días en Ceuta. La crisis migratoria que se desató el pasado jueves con la estimación de más de 60.000 personas accediendo de manera irregular a la ciudad autónoma dificulta cualquier conteo. Las autoridades aun no se atreven a dar datos concretos, es más, no hay cifra oficial de fallecidos aunque autoridades ceutíes indicaron a EL PERIÓDICO - cabecera de PRENSA IBÉRICA- que se han recuperado ya más de 100 cadáveres.

Y lo mismo pasa con los menores. “Han llegado miles y nadie sabe cuántos”, admitían fuentes del Gobierno local a este medio. Bastaba con ir a la puerta del centro de menores, por ejemplo, el instalado en el barrio de Los Rosales, para ver cómo se agolpaban allí decenas de migrantes que cruzaron la frontera a nado o a pie. Y también la estampa de los que regresaban Marruecos para comprobar mucho rostro aniñado.

Como dimensión del momento que vive la ciudad, el presidente Juan Jesús Vivas lanzó la voz de alarma antes de la entrada masiva del jueves por la frontera terrestre. Entonces era porque "en diez días pasamos de tener 180 a 800", apuntan fuentes del gobierno local subrayando eran datos antes de la "invasión". "Hasta el jueves había en los centros 800 menores", pero a partir de ese día se dejó de contar ante la magnitud de la situación que se estaba viviendo en la ciudad autónoma.

La gran mayoría de los menores están acogidos en los centros, aseguran, y con los "recursos extraordinarios" que se han ido a habilitando. Además del Centro de la Esperanza en la ciudad hay centros llevados por la Fundación SAMU y la Asociación Engloba para la atención de estos jóvenes.

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Antes de esta crisis, Vivas aseguró que la ciudad estaba "desbordada" y,una vez más, llamó a la colaboración de las demás comunidades autónomas para la acogida de migrantes. Falta por ver ahora qué respuestan dan ahora los gobiernos autonómicos -en su mayoría gobernados por PP pero en algunos en coalición con Vox- a esta petición del presidente ceutí. Preguntado Alberto Núñez Feijóo durante su comparecencia en Ceuta el sábado por si las comunidades autónomas gobernadas por el PP acogerán a menores, el president del PP no respondió de forma directa y se limitó a recordar que el Partido Popular presentó en octubre del pasado año un plan de inmigración y ha defendido la necesidad de una "política migratoria ordenada".

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Fuente: El Periódico

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