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Crisis migratoria

Marlaska recalca que no hubo ningún "aviso" del CNI y asegura que la UE reconoce "el extraordinario trabajo de España en Ceuta"

El ministro asegura que 70.000 de los 72.000 inmigrantes que cruzaron la frontera han regresado a Marruecos

Afirma que el titular de Interior italiano ha reconocido el trabajo de España y que tampoco ha hecho reproches en la reunión

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa ofrecida en Madrid este martes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa ofrecida en Madrid este martes. / Chema Moya / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que no hubo "ningún informe", ni "ningún aviso, ni comunicación" de los servicios secretos alertando de que en Ceuta podía pasar lo que ocurrió la semana pasada o que pudiera producirse una crisis como la de 2021, de mucha menor envergadura. Al término del consejo extraordinario de ministros del Interior de la Unión Europea, Marlaska se ha mostrado "muy satisfecho" porque "todos" han reconocido "el extraordinario trabajo de España en una crisis de esta magnitud".

En su intervención, Marlaska ha actualizado las cifras oficiales de la entrada masiva de la semana pasada y ha asegurado que entraron en Ceuta 72.000 personas de forma irregular. De ellas, han regresado a Marruecos unas 70.000, según sus cálculos.

El ministro ha detallado a sus homólogos europeos cómo se produjo la crisis y cómo España la ha reconducido en poco más de 24 horas. También les ha garantizado que "el espacio Schengen nunca ha estado en riesgo", ante los temores manifestados por varios estados. Y ha recordado que todos los ciudadanos que pasan de Ceuta a la península tienen que pasar un control especial que existe desde 1991, con lo que "no tienen sentido" los controles anunciados por países como Italia.

"Tono absolutamente constructivo"

La reunión de ministros del Interior europeos se produce pocos días después de que los 22 estados de la UE se manifestaran de forma muy crítica con España en una carta. Hoy, sin embargo, y según la versión de Marlaska, no han aflorado estas críticas, ni siquiera por parte del ministro del Interior de Italia. El tono de la reunión, ha aseverado, ha sido "absolutamente constructivo" por parte de todos.

Noticias relacionadas y más

Preguntado expresamente por el titular de Interior italiano, el ministro español ha dicho que Italia "ha recapitulado tras hacer un análisis" de la actuación del Gobierno español. "El ministro italiano ha manifestado el reconocimiento al trabajo llevado a cabo por España y ha reconocido nuestra solidaridad cuando ha habido entradas importantes en Lampedusa". En cuanto a los controles especiales a los viajeros procedentes de España, el italiano no se ha manifestado sobre ello, pero Marlaska ha dicho esperar "que se levanten esos controles en el plazo más breve posible".

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Fuente: El Periódico

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