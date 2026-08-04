Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La ministra Robles conversa hoy con los comandantes generales de Ceuta y Melilla

Marruecos niega "presiones" y "chantajes" en la crisis migratoria de Ceuta

El Gobierno de Marruecos ha negado este lunes haber actuado bajo "presiones ni chantaje" cuando el pasado jueves cruzaron decenas de miles de personas a la ciudad autónoma de Ceuta y ha manifestado su "decepción" ante las reacciones de algunos responsables políticos europeos, a quienes ha acusado de tratar de "instrumentalizar" la crisis migratoria para sus intereses electorales.

Fuentes diplomáticas marroquíes han asegurado que las autoridades del país no han hecho "nada bajo presión ni chantaje" y que, en su lugar, Marruecos "siempre" ha sido un "actor responsable y soberano" así como un "aliado fiable" de España.

"Responsable para asumir lo que le corresponde hacer, y soberano, porque no hace nada bajo presión, bajo chantaje ni a cambio de nada", han explicado.