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En Mallorca

El Rey se reunirá este jueves en Marivent con el presidente de Ceuta

Juan Jesús Vivas (PP) volará a la isla para abordar la crisis política y social con el jefe del Estado

Felipe VI no ha visitado nunca esa ciudad ni Melilla y Juan Carlos I solo lo hizo una vez como Monarca

El rey Felipe VI y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en septiembre de 2023 en una audiencia en la Zarzuela tras ser reelegido en las elecciones de mayo.

El rey Felipe VI y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en septiembre de 2023 en una audiencia en la Zarzuela tras ser reelegido en las elecciones de mayo. / A. Pérez Meca / Europa Press

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI recibirá este jueves en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca) al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP). La reunión permitirá abordar la situación que está viviendo la ciudad autónoma tras la entrada de 70.000 inmigrantes la semana pasada. El Monarca ya ha hablado por teléfono en al menos dos ocasiones con Vivas estos días, según ha informado la Casa del Rey.

La audiencia, anunciada el miércoles por la tarde por la Zarzuela, se celebrará en Marivent, residencia oficial de la familia real durante sus vacaciones de verano, y se enmarca en la agenda pública del Monarca en Baleares. Felipe VI se entrevistará con el dirigente popular horas antes de partir hacia Colombia, donde el viernes tiene previsto asistir a la investidura del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

La situación de Ceuta y el hecho de que sea Vivas el que se desplaza hasta Mallorca vuelve a poner de relieve que Felipe VI todavía no ha visitado esa ciudad autónoma. El Monarca no ha viajado a Ceuta ni tampoco a Melilla, cuya soberanía reivindica Marruecos, y la Zarzuela no tiene sobre la mesa por ahora un desplazamiento de los Reyes a esos territorios. La única visita de Juan Carlos I y Sofía como monarcas tuvo lugar en 2007 y provocó una protesta diplomática de Rabat, que llamó a consultas a su embajador en Madrid durante dos meses. Cualquier viaje de la Corona a ambas ciudades tendría, por tanto, una especial sensibilidad política y debería ser acordado previamente con el Gobierno.

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Este miércoles se supo también, porque así lo adelanto la agencia de noticias oficial marroquí MAP, que Felipe VI felicitó el pasado 30 a Mohamed VI por el Día del Trono, una jornada que coincidió con la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. La Zarzuela detalló que ese mensaje de afecto es algo que se hace de forma planificada y forma parte del procedimiento habitual entre jefes de Estado. Se envían, además, "a propuesta del Ministerio de Exteriores", según detalló la Casa del Rey y se envían por medio de la Embajada de España en la fecha señalada.

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Fuente: El Periódico

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