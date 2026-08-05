En Mallorca
El Rey se reunirá este jueves en Marivent con el presidente de Ceuta
Juan Jesús Vivas (PP) volará a la isla para abordar la crisis política y social con el jefe del Estado
Felipe VI no ha visitado nunca esa ciudad ni Melilla y Juan Carlos I solo lo hizo una vez como Monarca
Felipe VI recibirá este jueves en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca) al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP). La reunión permitirá abordar la situación que está viviendo la ciudad autónoma tras la entrada de 70.000 inmigrantes la semana pasada. El Monarca ya ha hablado por teléfono en al menos dos ocasiones con Vivas estos días, según ha informado la Casa del Rey.
La audiencia, anunciada el miércoles por la tarde por la Zarzuela, se celebrará en Marivent, residencia oficial de la familia real durante sus vacaciones de verano, y se enmarca en la agenda pública del Monarca en Baleares. Felipe VI se entrevistará con el dirigente popular horas antes de partir hacia Colombia, donde el viernes tiene previsto asistir a la investidura del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.
La situación de Ceuta y el hecho de que sea Vivas el que se desplaza hasta Mallorca vuelve a poner de relieve que Felipe VI todavía no ha visitado esa ciudad autónoma. El Monarca no ha viajado a Ceuta ni tampoco a Melilla, cuya soberanía reivindica Marruecos, y la Zarzuela no tiene sobre la mesa por ahora un desplazamiento de los Reyes a esos territorios. La única visita de Juan Carlos I y Sofía como monarcas tuvo lugar en 2007 y provocó una protesta diplomática de Rabat, que llamó a consultas a su embajador en Madrid durante dos meses. Cualquier viaje de la Corona a ambas ciudades tendría, por tanto, una especial sensibilidad política y debería ser acordado previamente con el Gobierno.
Este miércoles se supo también, porque así lo adelanto la agencia de noticias oficial marroquí MAP, que Felipe VI felicitó el pasado 30 a Mohamed VI por el Día del Trono, una jornada que coincidió con la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. La Zarzuela detalló que ese mensaje de afecto es algo que se hace de forma planificada y forma parte del procedimiento habitual entre jefes de Estado. Se envían, además, "a propuesta del Ministerio de Exteriores", según detalló la Casa del Rey y se envían por medio de la Embajada de España en la fecha señalada.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Lío en un pueblo de Zaragoza por la cancelación de sus fiestas patronales a tres semanas de su celebración: 'Esperamos que el ayuntamiento recapacite
- El laberinto de Samed Bazdar en el Real Zaragoza tiene por fin salida: todos los detalles de su traspaso al Sint-Truidense belga
- Los primeros trámites que dejarán de tener cita previa en Aragón: se aplicará en cuestión de 'semanas
- Cortada durante dos horas la AP-2 en Zaragoza por un espectacular incendio junto a la calzada: retenciones de más de seis kilómetros y miles de coches desviados
- Nolasco (Vox) anuncia la eliminación de la cita previa en Aragón sin consultarlo con los departamentos del PP
- Más de tres horas de espera para darse de alta en el Real Zaragoza: 'Este club no merece esta afición
- Reabre uno de los bares más emblemáticos del centro de Zaragoza: 'Nueva imagen, nuevos sabores y el mismo espíritu de siempre
- Cierra el relevo de un bar histórico de Zaragoza: de marisquería a bar-restaurante y ya busca un nuevo dueño