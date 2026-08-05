Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaEstafa temporerosPresa AlmonacidZeeman cierraLalo BazdarIgnacio Camacho
instagramlinkedin

Crisis Migratoria

El PP, sobre el reparto de menores: "Tendrá que ser justo, bien dotado y planificado"

El PP afirma que cumplirá la ley, pero exige al Gobierno planificación y recursos para el reparto de menores de Ceuta

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Comité de Dirección del Partido Popular, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). Esta compare

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Comité de Dirección del Partido Popular, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). Esta compare / Eduardo Parra - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha dicho este miércoles que el reparto entre comunidades autónomas de los menores no acompañados que han llegado a Ceuta, en caso de producirse, tendrá que ser "justo, bien dotado y planificado".

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, en la que, al ser preguntada si las comunidades gobernadas por el PP aceptarán la distribución de menores, ha respondido que "el PP siempre va a cumplir la ley y siempre van a estar del lado de los ceutíes".

Ezcurra ha insistido en que el Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la situación y aclarar cuántos menores hay en las calles de Ceuta.

Asimismo, ha criticado que anuncie una partida extraordinaria de 25 millones de euros y plantee su acogida cuando todavía desconoce cuántos hay.

"El Gobierno tiene que controlar la situación y después nos sentaremos a hablar de las soluciones a la irresponsabilidad inmensa que han cometido", ha apuntado, antes de subrayar la importancia de filiar a los menores para comprobar si efectivamente lo son.

Ha afirmado que hasta un 50% de los supuestos menores recibidos en las comunidades de Madrid y Baleares no lo eran, según las estadísticas, y ha advertido de que meter a una persona mayor de edad en un centro específico para menores compromete la seguridad de todos.

Por otra parte, la dirigente popular ha insistido en que existen mecanismos y formas de resolver la crisis que, en su opinión, son más eficaces que la gestión realizada por el Gobierno.

Y ha defendido la necesidad de seguir los procedimientos establecidos, cumplir la ley y aplicar los instrumentos previstos, entre ellos la reagrupación de menores con su familia o su entrega a los servicios sociales de su país de origen.

Sobre la postura de Vox y de su líder, Santiago Abascal, ha dicho que es libre de expresar sus opiniones e ideas políticas como estime oportuno, aunque ha precisado que el PP no se expresa en estos términos.

Noticias relacionadas

No obstante, ha indicado que su partido mantiene una posición igualmente contundente con la denuncia de esta situación y en la exigencia de responsabilidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lío en un pueblo de Zaragoza por la cancelación de sus fiestas patronales a tres semanas de su celebración: 'Esperamos que el ayuntamiento recapacite
  2. El laberinto de Samed Bazdar en el Real Zaragoza tiene por fin salida: todos los detalles de su traspaso al Sint-Truidense belga
  3. Los primeros trámites que dejarán de tener cita previa en Aragón: se aplicará en cuestión de 'semanas
  4. Cortada durante dos horas la AP-2 en Zaragoza por un espectacular incendio junto a la calzada: retenciones de más de seis kilómetros y miles de coches desviados
  5. Nolasco (Vox) anuncia la eliminación de la cita previa en Aragón sin consultarlo con los departamentos del PP
  6. Más de tres horas de espera para darse de alta en el Real Zaragoza: 'Este club no merece esta afición
  7. Reabre uno de los bares más emblemáticos del centro de Zaragoza: 'Nueva imagen, nuevos sabores y el mismo espíritu de siempre
  8. Cierra el relevo de un bar histórico de Zaragoza: de marisquería a bar-restaurante y ya busca un nuevo dueño

El PP, sobre el reparto de menores: "Tendrá que ser justo, bien dotado y planificado"

El PP, sobre el reparto de menores: "Tendrá que ser justo, bien dotado y planificado"

Un tractor se queda en mitad de las vías y un tren lo embiste

Agricultura concede 15,8 millones para la incorporación de 253 jóvenes agricultores en Aragón

Agricultura concede 15,8 millones para la incorporación de 253 jóvenes agricultores en Aragón

Así está la zona quemada en Loporzano, en la Sierra de Guara

En imágenes I Así evolucionan los incendios activos en el Pirineo aragonés

En imágenes I Así evolucionan los incendios activos en el Pirineo aragonés

El centro de escalada más ambicioso de España tiene fecha de apertura en Zaragoza: "Las cosas de palacio van despacio"

El centro de escalada más ambicioso de España tiene fecha de apertura en Zaragoza: "Las cosas de palacio van despacio"

Rescatan a 26 migrantes en una patera al sureste de Mallorca

Rescatan a 26 migrantes en una patera al sureste de Mallorca

Investigan a un hombre por abandonar siete cachorros vivos dentro de un contenedor en Cáceres

Investigan a un hombre por abandonar siete cachorros vivos dentro de un contenedor en Cáceres
Tracking Pixel Contents