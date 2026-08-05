Tribunales
Dos de los tres acusados por el naufragio del "Villa de Pitanxo· acuden a la Audiencia Nacional a recoger (ahora sí) la notificación de apertura del juicio oral
El capitán del pesquero, Juan Padín, y el Director de Flota de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Ortega, asisten a la segunda citación después de que ninguno de los acusados se presentase hace una semana
El administrador de la armadora, José Antonio Nores Rodríguez, excusó su ausencia por problemas médicos
R. V.
Dos de los acusados por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio del "Villa de Pitanxo" en febrero de 2022 en aguas de Terranova han acudido a la Audiencia Nacional este miércoles para recoger en mano el auto de apertura del juicio oral, mientras que el administrador de la armadora, José Antonio Nores Rodríguez, no se ha presentado por problemas médicos.
Fuentes del caso han confirmado a Europa Press que tanto el capitán de la embarcación, Juan Padín, como uno de los máximos responsables de la armadora, el Director de Flota José Antonio Nores Ortega, han comparecido personalmente ante el magistrado Ismael Moreno.
En cuanto a Nores Rodríguez, no ha acudido alegando un problema médico, según las mismas fuentes. Esta diligencia tiene lugar después de que ninguno de los tres acusados se presentara en la primera fecha acordada para ello el pasado miércoles.
El juez Moreno acordó enviar a juicio a Padín y a los Nores, padre e hijo, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores. En el auto, recogido por esta agencia de noticias, citaba este martes a los tres acusados.
El juez, además, requirió a los tres acusados para que depositasen 44 millones de euros como fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer.
También reclamó a la responsable civil subsidiaria, Pesquerías Nores, que prestase la misma cantidad de forma solidaria con los tres acusados, así como a la responsable civil, la seguradora British Marine Luxembourg, según el auto de apertura de juicio oral.
La Fiscalía reclama nueve años de cárcel para los tres acusados por 21 presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y uno contra los derechos de los trabajadores, así como la inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de barco para Padín y otros 13 años de inhabilitación para administrar o dirigir empresas dedicadas a la pesca para ambos directivos de la armadora.
Moreno apuntó en otra resolución, recogida por Europa Press, que el barco se hundió, entre otras causas, por la sobrecarga no controlada, así como por la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo, en lugar de tomar otras posibles alternativas más seguras.
De los 21 fallecidos, según recordó, 12 de ellos no han aparecido y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Otros tres, entre ellos el capitán, fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.
El magistrado señaló —tal y como publicó FARO— que el barco no estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo y que sus tripulantes no tenían formación sobre los riesgos de hipotermia y tampoco estaban familiarizados con los medios de salvamento, los procedimientos de abandono y los riesgos específicos de navegación en aguas frías.
Asimismo, indicó que el capitán dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde, cuando "las posibilidades de salvarse eran muy reducidas", al no ser este consciente de la gravedad de la situación.
Fuente: Faro de Vigo
- Lío en un pueblo de Zaragoza por la cancelación de sus fiestas patronales a tres semanas de su celebración: 'Esperamos que el ayuntamiento recapacite
- El laberinto de Samed Bazdar en el Real Zaragoza tiene por fin salida: todos los detalles de su traspaso al Sint-Truidense belga
- Los primeros trámites que dejarán de tener cita previa en Aragón: se aplicará en cuestión de 'semanas
- Cortada durante dos horas la AP-2 en Zaragoza por un espectacular incendio junto a la calzada: retenciones de más de seis kilómetros y miles de coches desviados
- Nolasco (Vox) anuncia la eliminación de la cita previa en Aragón sin consultarlo con los departamentos del PP
- Más de tres horas de espera para darse de alta en el Real Zaragoza: 'Este club no merece esta afición
- Reabre uno de los bares más emblemáticos del centro de Zaragoza: 'Nueva imagen, nuevos sabores y el mismo espíritu de siempre
- Cierra el relevo de un bar histórico de Zaragoza: de marisquería a bar-restaurante y ya busca un nuevo dueño