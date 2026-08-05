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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno eleva a 75 los fallecidos durante la entrada masiva en Ceuta

El ministro del Interior español ha asegurado que han vuelto 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta

El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

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Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta. / Europa Press/Contacto/Xinhua / Europa Press

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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