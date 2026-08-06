Operación polémica
Primera acción penal por el ático de lujo del Gobierno de Ayuso por prevaricación, malversación y fraude
Iustitia Europa, acusación popular en las causas contra el Gobierno de Sánchez, apunta a la irregularidad de la operación y no descarta la responsabilidad de la presidenta madrileña
La compra de un ático de lujo de 6,3 millones de euros por parte de una empresa pública del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llega a los tribunales. Tras una primera denuncia interpuesta por un abogado ante el Tribunal de Cuentas, ha sido el partido Iustitia Europa, habitual como acusación popular en las causas contra el Gobierno de Pedro Sánchez - casos Begoña, Koldo, hermano o Zapatero-- quien ha tomado la delantera presentando una denuncia en los juzgados de Madrid por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude.
Tanto el PSOE como Más Madrid habían anunciado que estudiaban emprender acciones legales por lo ocurrido, pero aún no habían concretado ninguna acción penal. La iniciativa de Iustitia Europa, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para que se investigue la adquisición, con fondos de la empresa pública Planifica Madrid, de un ático residencial de lujo situado en el paseo del General Martínez Campos, en el madrileño barrio de Chamberí, por un importe aproximado de 6.300.000 euros.
Según la denuncia, la operación fue presentada públicamente como una solución temporal para alojar dependencias de la Presidencia de la Comunidad de Madrid durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Sin embargo, se optó por adquirir de forma permanente un ático residencial de lujo de aproximadamente 485 metros cuadrados y una terraza cercana a los 200 metros, "en lugar de recurrir al alquiler temporal o a otros inmuebles públicos disponibles", señala.
Así, se solicita esclarecer quién definió la supuesta necesidad, quién seleccionó el inmueble, quién impulsó la utilización de Planifica Madrid, quién autorizó el precio, qué informes justificaron la operación, qué controles se practicaron y quién acordó posteriormente poner el ático en venta.
Apunta a Ayuso
La denuncia no descarta la eventual responsabilidad de la propia Díaz Ayuso, y por ello señala que "si durante la instrucción aparecieran indicios racionales de responsabilidad penal respecto de persona aforada, acuerde lo procedente conforme a las reglas de competencia objetiva y, en su caso, eleve exposición razonada al órgano jurisdiccional competente". Esta competencia, en el caso de la presidenta madrileña, correspondería al Tribunal Supremo por delitos ejercidos en el ejercicio de su cago.
"Si durante el curso de la investigación aparecieran indicios racionales de criminalidad respecto de persona que ostente la condición de aforada, singularmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayudo o el consejero de presidencia, Justicia y Administración Local, Don Miguel Ángel García Martín y tales indicios aparecieran vinculados a su concreta intervención, conocimiento, autorización, instrucción u omisión en la cadena decisoria de la operación investigada, se interesa desde desde este momento que se proceda conforme a las reglas de competencia objetiva aplicables", señala expresamente al respecto.
Otros puntos oscuros de la operación que se apuntan en la denuncia, que se extiende a lo largo de 21 páginas, son la posible falta de idoneidad urbanística del inmueble para su uso como oficina institucional; la existencia o no de una memoria de necesidad y de un análisis de alternativas, así como la intervención de la inmobiliaria y la existencia de una comisión publicada del 3%, cifrada en aproximadamente 189.000 euros;.
Los denunciantes también ven posibles irregularidades en la carga tributaria próxima a 378.000 euros asociada a la estructura utilizada, así como en la ausencia inicial de información suficiente en los instrumentos de transparencia de la administración autonómica. También apunta la denuncia a la decisión de poner el inmueble en venta después de que la adquisición trascendiera públicamente.
Papel de García Martín
A juicio de esta organización política, las declaraciones públicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando no tener conocimiento de la operación y remitiendo las explicaciones a la Consejería de Presidencia y a Planifica Madrid, "hacen imprescindible determinar qué información recibió y cuál fue la intervención del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, responsable político de la Consejería de la que depende Planifica Madrid y presidente de su Consejo de Administración".
Entre las diligencias solicitadas, la denuncia incluye la incorporación a la causa del expediente completo de adquisición y eventual enajenación, las memorias justificativas, los informes jurídicos, económicos, fiscales y urbanísticos, las tasaciones, las actas del Consejo de Administración, las comunicaciones internas, los justificantes de pago, el contrato de intermediación, la documentación relativa a la comisión y las comunicaciones sobre la confidencialidad.
Asimismo, se pide que se requiera a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Presidencia la documentación relativa a la supuesta necesidad de una sede temporal, el expediente de las obras de la Real Casa de Correos, el análisis de alternativas y las comunicaciones mantenidas con Planifica Madrid.
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Fuente: El Periódico
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