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Mundial 2030

El PP reclama que España se desentienda de la organización del Mundial 2030 si no alberga la final

La vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, argumenta que España, como campeona del mundo, merece acoger la final del Mundial 2030

Alma Ezcurra

Alma Ezcurra / Eduardo Parra - Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) reclamó este viernes al Gobierno que España se desentienda de la organización del Mundial de fútbol 2030, concedido a nuestro país, Portugal y Marruecos, si finalmente la final del mismo se juega en el estadio Hassan II en Casablanca, actualmente en construcción, y no en el Santiago Bernabéu o el Nou Camp. Algo que según el periódico británico The Times le habría ofrecido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al rey Mohamed VI, algo que desmintió el organismo internacional. Según Radio Nacional de España, en cambio, lo que albergará el Hassan II será la final del mundial de clubes, que se celebrará un año antes, en 2029.

Así lo manifestó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del primer partido de la oposición, Alma Ezcurra, después de que Sumar, el socio de coalición del PSOE, haya planteado algo similar, mientras que Vox reclama que se expulse a Marruecos de la organización, algo que los de Santiago Abascal han vehiculado a través de la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados.

"En el Partido Popular creemos que un Mundial cuya final no se juegue en España no debería ser organizado por España. Y exigimos al Gobierno de España que defienda que la final del Mundial se celebre en nuestro país. Porque somos campeones del mundo, porque somos una potencia mundial, porque acogemos la mayor parte de las sedes, porque lideramos la organización desde el principio y porque nos lo hemos ganado", argumentó Ezcurra durante una comparecencia ante los medios de comunicación en León.

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Los de Alberto Núñez Feijóo no han presentado iniciativa alguna, pero sí dejan claro que no sería aceptable que España no albergase la final del torneo, y así se lo han transmitido mediante una carta a la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón. Según Ezcurra, "los españoles no lo pueden entender, un evento deportivo que nos hemos ganado por tradición, por décadas de liderazgo en el fútbol mundial... los españoles no entienden que un estadio como el Bernabéu, Riazor, San Mamés, el Camp Nou... acojan los dieciseisavos de final de un evento deportivo y la final se juegue en Marruecos", concluyó.

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Fuente: El Periódico

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