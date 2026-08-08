Los pasajeros evidencian su sorpresa ante los controles aleatorios a los vuelos desde Italia a El Prat y Barajas: "No lo hemos entendido"

"Ha habido algo muy raro que no hemos entendido muy bien los pasajeros. Nos han parado y nos han pedido la indentificación. Nos han preguntado qué hacíamos aquí y a alguno lo han llevado a una sala", ha asegurado un pasajero procedente de Italia que fue entrevistado este sábado por la mañana justo después de que se vuelo aterrizara en El Prat, en Barcelona.

Por su parte, otro pasajero en Barajas ha restado relevancia a la actuación policial al asegurar que se trató simplemente de "un control de seguridad normal en el que te pedían el DNI o el pasaporte". El retraso producido fue, según cuentan los viajeros consultados, muy rápido.

Desde la medianoche la Policía Nacional solicita en los controles fronterizos de forma aleatoria el pasaporte o el DNI a los viajeros procedentes de vuelos de Italia e, incluso, a pie de pista en las llegadas de los aviones, como constatan las imágenes difundidas este sábado por este cuerpo policial.

Dos vuelos en Barajas

Las fuentes consultadas explican a esta redacción que en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas algunos de los pasajeros de al menos dos vuelos, llegados a las 9.00 y 9.35 horas, han sido objeto de estos controles aleatorios, que no se llevan a cabo en todos los aviones.

Este periódico ha constatado que en la T2 de Barajas la Policía no ha desarrollado ninguna actuación sobre los pasajeros de dos vuelos que llegaron a media mañana procedentes de Milán y Venecia.

El Ministerio del Interior ha explicado que los controles en las conexiones aéreas con Italia se están llevando a cabo "a puerta de avión", a la salida de la pasarela de acceso a la aeronave, sin que conlleve una desviación del flujo de pasajeros a una zona de control fronterizo exterior, informa Europa Press. En función del número de pasajeros de cada vuelo, se dispone el número adecuado de policías de frontera encargado de realizar cada control.

"No sistemática"

Los agentes fronterizos realizan los controles "en forma aleatoria, no sistemática", sobre los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código de Fronteras Schengen.

La Policía ya pide el pasaporte a los viajeros procedentes de Italia / efe

Se pretende en todo momento "la mayor colaboración con los pasajeros y miembros de la compañía", de manera que los nacionales de Estados miembros queden eximidos de la inspección y se permita una mayor agilidad de la salida de los viajeros de la aeronave.

En caso de surgir dudas sobre el cumplimiento de los requisitos por las que sea necesario realizar un control en profundidad sobre algún pasajero, este es acompañado al puesto fronterizo, donde, "de manera discreta", se procede a realizar las verificaciones y comprobaciones necesarias y, en su caso, la tramitación de la denegación de entrada o del procedimiento que se precise. Todo ello, según el Ministerio, con respeto de las garantías y derechos que establece la normativa de extranjería.

Entrada masiva de Ceuta

Se trata de actuaciones temporales en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de la República italiana. Estarán operativos desde este sábado y hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo, según informa Efe.

El Gobierno español ha comenzado a aplicarlos después de que el Ejecutivo de Roma se haya negado a levantar las medidas que aplica a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.

Fuentes policiales y de Aena han confirmado que, de momento, los controles, aleatorios, no están afectando al tránsito aéreo y portuario, ni siquiera en Baleares y Canarias, comunidades a las que viajan mucho turistas italianos.

Grande-Marlaska

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este sábado a diferentes autoridades de la Unión Europea la decisión del Gobierno de restablecer los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana.

Noticias relacionadas

La comunicación ha sido remitida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.