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Tensiones diplomáticas

El Gobierno espera que Italia "reaccione" y tenga claro que el espacio Schengen "no ha sido violado"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen / Francisco J. Olmo - Europa Press

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EFE

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, espera que Italia "reaccione" y que tenga "claro" que el espacio Schengen está garantizado, sin haber sido violado por ningún inmigrante llegado desde Ceuta.

"No ha habido ninguna persona que haya llegado a la Península", ha afirmado la ministra en declaraciones a los medios este domingo durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla (Huelva).

Para Aagesen, el principal objetivo del Gobierno es "defender la dignidad de los ciudadanos españoles", motivo por el que ha trasladado su apoyo a las medidas aplicadas por parte del Ministerio de Interior, que este domingo han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Controles para los viajeros italianos

En concreto, desde el pasado sábado 8 de agosto, el Gobierno ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia ante "la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central".

Esta medida de carácter temporal busca que Italia "reaccione", tal y como ha explicado Aagesen este domingo, trasladando claridad al país transalpino sobre la situación del espacio Schengen. "Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schegen no ha sido violado y está garantizado", ha recalcado.

Cualquier prolongación de esta medida deberá acordarse mediante una nueva decisión motivada, previa evaluación actualizada de su necesidad y proporcionalidad y con cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de fronteras Schengen.

Ultimátum a Italia

El Gobierno emplazó el pasado viernes a Italia a revertir los controles fronterizos a los viajeros españoles como consecuencia de la crisis migratoria en Ceuta de hace más de una semana. Para ello, le dio un plazo de tres días, hasta el domingo 9 de agosto.

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Sin embargo, el Gobierno italiano avisó que no aceptaba "ultimátums ni imposiciones" y aseguró que no reconsiderará su decisión de suspender a España del acuerdo Schengen hasta el 15 de agosto, en referencia a un llamamiento en redes sociales a una nueva entrada masiva, ese día, de migrantes ilegales desde Marruecos, lo que ha derivado en una respuesta en las fronteras de España

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