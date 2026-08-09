La Policía extiende los controles a todos los puertos y aeropuertos españoles a los que llegan viajeros de Italia

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía ya han extendido los controles aleatorios de documentación a todos los puertos y aeropuertos españoles a los que van llegando cruceros o aviones procedentes de Italia, según informan fuentes del Ministerio del Interior a EL PERIÓDICO.

En un primer momento, las inspecciones se implantaron en los aeropuertos Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat. Después se ampliaron a los de Málaga, Sevilla, Bilbao y Valencia; y a los de las Islas Canarias y Baleares. En la primera jornada de aplicación de la medida, el Ejecutivo ha informado de que ha practicado controles fronterizos a 199 pasajeros de terceros países procedentes de Italia en los pasajes de 12 vuelos.

En concreto, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha controlado un vuelo procedente de Roma, con 83 pasajeros nacionales de terceros países revisados por 4 funcionarios. En El Prat de Llobregat, en Barcelona, los controles se han aplicado a dos vuelos procedentes de Milán y Roma, con 67 pasajeros controlados por 8 agentes, siendo los aeropuertos con mayor número de controles durante este sábado.

En el aeropuerto de Sevilla se han inspeccionado a los viajeros de dos vuelos, procedentes de Bolonia y Florencia, con 11 pasajeros revisados por 4 funcionarios, mientras que en Bilbao se ha controlado un vuelo procedente de Roma, con 5 pasajeros y 3 agentes desplegados. En Valencia se han inspeccionado tres vuelos, procedentes de Cagliari, Nápoles y Bari, con 33 personas verificadas por 8 funcionarios, informa Europa Press.

Respecto a los puertos, el Ministerio del Interior informó de que este sábado solo estaba prevista la llegada de un crucero proveniente de Italia a la Terminal de Cruceros del Puerto de Barcelona, sobre el que anunció que se iban a llevar a cabo los controles aleatorios. Este diario ha podido confirmar que este domingo la Policía no ha pedido documentación a los pasajeros de un ferri procedente de la localidad italiana de Génova de la compañía GNV.

Publicada en el BOE

En este sentido, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este domingo la orden del Ministerio de Interior por la que se ha acordado restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia ante "la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central".

"La norma responde a los principios de necesidad y eficacia, al identificar el fin perseguido de minimizar los riesgos derivados de la presión migratoria procedente del Mediterráneo central y del deficiente cumplimiento por la República de Italia de las nuevas normas europeas sobre responsabilidad en materia de asilo", ha argumentado el Ejecutivo.

"La medida será objeto de evaluación permanente y quedará sin efecto antes de la fecha prevista cuando desaparezca las amenazas que motivaron su adopción", ha trasladado el Ministerio, que ha recordado que la medida no podrá ser prorrogada automáticamente. Cualquier prolongación deberá acordarse mediante una nueva decisión motivada, previa evaluación actualizada de su necesidad y proporcionalidad y con cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de fronteras Schengen.

El 10% del pasaje

Estas actuaciones fueron inicialmente realizadas en los aeropuertos por un centenar de agentes de la Policía Nacional destinados en puestos fronterizos que simultanean estas acciones con otras funciones propias de su especialidad. Los policías realizan los controles "en forma aleatoria, no sistemática", sobre los pasajeros que son ciudadanos nacionales de terceros países, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código de Fronteras Schengen.

En el caso del tráfico aéreo, cada avión es controlado por entre 2 y 4 policías, según el tamaño del pasaje, que verifican la documentación de entre un 5 y un 10 por ciento de los viajeros, lo que supone una media de 15 personas sometidas al control en vuelos con aparatos medianos y de 25 personas en aviones grandes, completa Interior.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, cree que la reacción de España de introducir controles en las fronteras en respuesta a los impuestos por Italia tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, es "incomprensible y totalmente inaceptable".

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Sin embargo, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha asegurado que ha recibido señales por parte de España y de Italia sobre un próximo final del episodio de tensión desatado por la imposición mutua de controles fronterizos a raíz de las conclusiones que ha extraído tras conversar con los titulares de Interior de ambos países, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi.