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Crisis Migratoria

Marruecos exige la repatriación de sus menores no acompañados que están en España

El país africano asegura que no está dispuesto a dejar abandonados a los niños, adolescentes y jóvenes marroquíes en España

Un policía nacional custodia a multitud de menores migrantes que esperan para su filiación.

Un policía nacional custodia a multitud de menores migrantes que esperan para su filiación. / Reduan / EFE

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EFE

Rabat

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reclamó este lunes a España el retorno a Marruecos de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en su territorio, tras la inédita avalancha migratoria registrada recientemente en la fronteriza ciudad autónoma española de Ceuta, en el norte de África.

En declaraciones al portal informativo marroquí Hespress, Ouahbi responsabilizó a las autoridades españolas de la situación de estos menores y aseguró que Rabat reclamará su retorno por las vías legal y política.

El ministro afirmó que Marruecos mantiene firme su compromiso de recuperar a todos sus menores, incluidos los que llegaron recientemente a Ceuta y los que permanecen en otros centros de acogida de España.

Asimismo, subrayó que Marruecos no está dispuesto a abandonar a los niños, adolescentes y jóvenes marroquíes que se encuentran en España alejados de sus familias y de su país.

Ouahbi señaló que la responsabilidad de España abarca también las condiciones en las que viven estos menores y defendió la necesidad de alcanzar una solución inmediata entre ambos países que permita su regreso y preserve, al mismo tiempo, la cooperación y las buenas relaciones entre Rabat y Madrid.

El ministro sostuvo que el entorno más adecuado para garantizar un futuro mejor a estos menores es el de sus familias y su país, y añadió que el asunto ya ha sido objeto de consultas con su homólogo español, centradas en las vías legales e institucionales para verificar sus identidades y facilitar el retorno a sus hogares en Marruecos.

Durante la avalancha migratoria, que alcanzó su punto álgido el pasado 30 de julio y dejó decenas de muertos, decenas de miles de personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos.

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Más de 70.000 regresaron posteriormente al país magrebí, mientras que el resto permaneció en España.

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